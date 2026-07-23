Cruella 2: nuovi dettagli sul sequel live action Disney con Emma Stone

Pubblicazione: 23 luglio alle 11:51

Il ritorno di Cruella De Vil potrebbe non essere solo un'illusione da fashionista. Dopo anni di speculazioni, rumors e silenzi imbarazzanti, Craig Gillespie ha finalmente rotto gli indugi sul destino del sequel del film Disney del 2021 che ha trasformato la villain più iconica dei Cento e una Dalmata in un'antieronina punk della Londra anni Settanta.

Cruella - Disney

Intervistato da The Playlist in occasione dell'uscita di Supergirl, il secondo capitolo del nuovo DC Universe firmato James Gunn, Gillespie ha risposto alla domanda che tutti i fan si pongono dal 2021:La risposta del regista è stata chiara, anche se prudente: "È possibile. Sarà qualcosa che è all'ordine del giorno". Non proprio un annuncio ufficiale con data di uscita e poster promozionale, certo, ma nemmeno il classico "no comment" hollywoodiano che sa di pietra tombale su un progetto.

Il primo Cruella è stato un caso raro nell'era dei remake live-action Disney: invece di riproporre pedissequamente la storia del classico d'animazione, ha osato reinventare tutto. Ambientato nella Londra punk degli anni Settanta, il film segue Estella, aspirante fashion designer che si trasforma in Cruella mentre combatte una guerra estetica e personale contro la Baronessa, interpretata da un'Emma Thompson al suo meglio tirannico. È un duello tra generazioni, tra establishment e rivoluzione, tutto giocato sul terreno della moda più audace e sovversiva. Cruella ha incassato 233,5 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget stimato di 100 milioni. Un successo modesto sulla carta, ma straordinario se si considera che il film è uscito nelle sale nell'immediato post-lockdown da COVID-19, quando il pubblico stava appena tornando timidamente al cinema. Ha persino conquistato una nomination agli Oscar per i migliori costumi, meritatissima considerando l'iconografia visiva creata dalla costumista Jenny Beavan.

Cruella - Disney

Non a caso,, Disney aveva. Da allora, però, il progetto è rimasto in quella zona grigia che a Hollywood chiamano "development hell": confermato ma mai davvero avviato,Le voci si sono rincorse nel corso degli anni, alcune più credibili di altre. La più surreale voleva, rumore probabilmente destinato a rimanere

Se il sequel dovesse concretizzarsi, la direzione narrativa sembra abbastanza chiara: continuare a esplorare la carriera criminale e creativa di Cruella, quella zona grigia dove arte e anarchia si confondono. Il primo film si è fermato prima di trasformarla definitivamente nella Cruella che rapisce cuccioli di dalmata, lasciando spazio a un sequel che potrebbe mostrarci come una ragazza brillante e ferita diventa il mostro che tutti conosciamo.

In un panorama dove Disney continua a sfornare remake live-action con risultati alterni, Cruella si è distinta per coraggio e personalità. Un sequel potrebbe consolidare quella formula vincente, espandere quel mondo visivamente sbalorditivo e portare avanti una storia che ha dimostrato di poter stare in piedi da sola, senza bisogno di nostalgia o ripetizioni. Come diceva Cruella stessa, i suoi design sono "un po' pazzi" ma assolutamente irresistibili.