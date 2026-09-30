Da 25 anni in galera a re della mafia: la rivincita di Stallone in questa serie che ricorda i Soprano

Pubblicazione: 30 settembre alle 16:00

C'è qualcosa di irresistibile nel vedere Sylvester Stallone, icona action per eccellenza, interpretare un boss mafioso esiliato in provincia. Tulsa King, la serie crime targata Taylor Sheridan, continua a dominare le classifiche di Paramount Plus, piazzandosi stabilmente nella Top 10 della piattaforma nelle ultime due settimane. Mentre la quarta stagione si prepara al debutto previsto per il 16 ottobre 2026, lo show dimostra che la formula della mafia incontra il Midwest funziona ancora, anzi, forse più che mai. Il successo di Tulsa King non è casuale. La serie rappresenta un ibrido narrativo che attinge da due capolavori del genere: I Soprano per l'introspezione psicologica del mondo mafioso e Breaking Bad per la costruzione di un impero criminale dal nulla. Ma aggiunge un elemento originale che fa la differenza: l'ambientazione. Trasferire le dinamiche della famiglia mafiosa italoamericana da New York all'Oklahoma crea un contrasto culturale che genera situazioni inedite e un fascino particolare.





. Invece del bentornato trionfale che si aspettava per non aver collaborato con i federali, riceve una missione che sa di umiliazione: andare a Tulsa, Oklahoma, e "mettere su qualcosa". I suoi vecchi associati lo considerano ormai superato, un relitto del passato da spedire lontano.. Senza le risorse tradizionali della mafia e senza muscoli fidati su cui contare, Dwight costruisce una squadra improbabile reclutando tra i locali. C'è Tyson Mitchell, un tassista entusiasta interpretato da Jay Will. C'è Bodhi, il proprietario smilzo di un dispensario di marijuana che ha il volto di Martin Starr. E c'è Mitch Keller, un fuorilegge calmo e controllato con il volto di Garrett Hedlund. Questo gruppo eterogeneo diventa la nuova famiglia criminale di Dwight, costruita su fondamenta fragili ma sorprendentemente efficaci.Il personaggio di Cal Thresher, interpretato da Neal McDonough, potrebbe rivelarsi il nemico più pericoloso della stagione.Cal rappresenta quella zona grigia dove potere legittimo e illegittimo si sovrappongono, creando dinamiche imprevedibili. Ma l'universo di Tulsa King si espande oltre la città dell'Oklahoma.. Introdotto negli episodi finali della terza stagione di Tulsa King come vecchio amico di prigione di Dwight, Lee si è ispirato al successo del generale per costruirsi un proprio impero criminale, partendo praticamente da zero con connessioni mafiose limitate.

Lo spin-off promette di espandere significativamente l'universo narrativo creato da Sheridan. Con Jackson nel cast principale affiancato da Asa Germann, Kai Caster, Lilah Pate e Savanna Gann, e con tutti gli otto episodi della prima stagione scritti personalmente da Sheridan, Frisco King ha tutte le carte in regola per replicare il successo del progetto originale. Frank Grillo, che interpreta Bill Bevilaqua in Tulsa King, ha già accennato alla possibilità di un crossover tra le due serie, magari per due, tre o quattro episodi, a seconda di come evolveranno le trame. L'idea di mettere insieme Stallone e Jackson nello stesso universo drammatico rappresenta una mossa astuta. Due pesi massimi della recitazione, ciascuno con un carisma particolare, che potrebbero incrociare le loro strade alzando ulteriormente il livello dello scontro. Sheridan sta costruendo un franchise interconnesso che potrebbe rivaleggiare con il suo universo di Yellowstone, ma con un'identità distintamente urbana e criminale invece che rurale e western.



