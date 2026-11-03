Da Amici alla causa in tribunale: Aka 7even rischia tutto per la hit che lo ha reso famoso
Aka 7even a processo per plagio: il brano Loca sarebbe in realtà Loka di Lema. Prima udienza il 4 novembre 2026. Annullato il tour con LDA.
Una sola lettera a fare la differenza nel titolo. Da una parte Loca, con la c, il brano che nel 2021 ha lanciato la carriera di Luca Marzano, in arte Aka 7even. Dall'altra Loka, con la k, la canzone che Emanuele Bertolucci, in arte Lema, sostiene di aver scritto nel 2019, due anni prima che il collega la presentasse sul palco di Amici di Maria De Filippi. Cinque anni dopo quella sera del 24 aprile 2021, quando il brano conquistò il pubblico del talent show, la vicenda è arrivata in tribunale con un'accusa pesante: violazione del diritto d'autore.
La storia inizia nel 2019, quando Emanuele Bertolucci partecipa ai provini di Amici ma viene scartato prima di arrivare al serale. In quel periodo, secondo la sua ricostruzione, avrebbe composto Loka mentre era seguito dalla casa di produzione Cosmophonix Production, guidata da Gianvito Vizzi. Il contratto con la casa discografica si interrompe nel 2020, ma il produttore continua a lavorare nel settore musicale e poco dopo si rivolge a un nuovo artista: proprio Aka 7even.
Nel 2021, durante la sesta puntata del serale di Amici, Luca Marzano presenta in diretta nazionale Loca. Il riscontro è immediato e travolgente. Ma proprio mentre il successo cresce, qualcuno davanti alla televisione riconosce qualcosa di familiare. Lema, ascoltando Loca in diretta, nota somiglianze che ritiene troppo evidenti per essere casuali. Chiede spiegazioni a Vizzi, il suo ex produttore, che secondo quanto riportato da Open gli avrebbe assicurato il riconoscimento dei diritti autoriali. Le risposte non lo convincono. Si rivolge prima alla SIAE, poi di nuovo al produttore, senza ottenere quanto sperato. A quel punto decide di percorrere la strada legale e presenta una denuncia per violazione del diritto d'autore.
Mentre la vicenda giudiziaria tiene banco sui principali magazine musicali italiani, un'altra notizia ha colpito i fan di Aka 7even: l'annullamento del tour autunnale che avrebbe dovuto fare insieme a LDA. Le tre date previste per il 20 novembre a Napoli, il 23 a Milano e il 24 a Roma risultano cancellate secondo quanto comunicato da TicketOne. Né Luca Marzano né LDA hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle ragioni di questa decisione, il che alimenta preoccupazione e delusione tra chi aveva già acquistato i biglietti.
Nel frattempo, la vicenda riaccende il dibattito sulla tutela dei diritti d'autore nella musica italiana, un tema sensibile in un settore dove non è raro che brani inediti circolino tra studi di registrazione, case discografiche e produttori prima di arrivare al pubblico. La differenza tra ispirazione, rielaborazione e plagio è sottile, e spesso sono proprio i tribunali a dover tracciare quella linea.