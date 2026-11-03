Da Amici alla causa in tribunale: Aka 7even rischia tutto per la hit che lo ha reso famoso

Pubblicazione: 03 novembre alle 11:57

Una sola lettera a fare la differenza nel titolo. Da una parte Loca, con la c, il brano che nel 2021 ha lanciato la carriera di Luca Marzano, in arte Aka 7even. Dall'altra Loka, con la k, la canzone che Emanuele Bertolucci, in arte Lema, sostiene di aver scritto nel 2019, due anni prima che il collega la presentasse sul palco di Amici di Maria De Filippi. Cinque anni dopo quella sera del 24 aprile 2021, quando il brano conquistò il pubblico del talent show, la vicenda è arrivata in tribunale con un'accusa pesante: violazione del diritto d'autore.





. Il cantante napoletano, difeso dagli avvocati Raffaele Benincasa e Marco Moscatiello, dovrà rispondere all'accusa di essersi appropriato indebitamente di un brano altrui, modificandone solo alcune strofe e una lettera del titolo.. In quel periodo, secondo la sua ricostruzione, avrebbe composto Loka mentre era seguito dalla casa di produzione Cosmophonix Production, guidata da Gianvito Vizzi., ma il produttore continua a lavorare nel settore musicale e poco dopo si rivolge a un nuovo artista: proprio Aka 7even.

Nel 2021, durante la sesta puntata del serale di Amici, Luca Marzano presenta in diretta nazionale Loca. Il riscontro è immediato e travolgente. Ma proprio mentre il successo cresce, qualcuno davanti alla televisione riconosce qualcosa di familiare. Lema, ascoltando Loca in diretta, nota somiglianze che ritiene troppo evidenti per essere casuali. Chiede spiegazioni a Vizzi, il suo ex produttore, che secondo quanto riportato da Open gli avrebbe assicurato il riconoscimento dei diritti autoriali. Le risposte non lo convincono. Si rivolge prima alla SIAE, poi di nuovo al produttore, senza ottenere quanto sperato. A quel punto decide di percorrere la strada legale e presenta una denuncia per violazione del diritto d'autore.





. Questo elemento è stato determinante nella decisione del giudice dell'udienza preliminare di accogliere la tesi della procura:, secondo l'accusa prevista dall'articolo 171 della legge sul diritto d'autore. Il problema, però, è che, il che rende difficile per il pubblico farsi un'idea diretta del confronto tra le due canzoni.Mentre la vicenda giudiziaria tiene banco sui principali magazine musicali italiani, un'altra notizia ha colpito i fan di Aka 7even:. Le tre date previste per il 20 novembre a Napoli, il 23 a Milano e il 24 a Roma risultano cancellate secondo quanto comunicato da TicketOne., il che alimenta preoccupazione e delusione tra chi aveva già acquistato i biglietti.

Nel frattempo, la vicenda riaccende il dibattito sulla tutela dei diritti d'autore nella musica italiana, un tema sensibile in un settore dove non è raro che brani inediti circolino tra studi di registrazione, case discografiche e produttori prima di arrivare al pubblico. La differenza tra ispirazione, rielaborazione e plagio è sottile, e spesso sono proprio i tribunali a dover tracciare quella linea.





Per Aka 7even, reduce dall'esperienza sanremese e dal successo di Poesie clandestine, questo momento rappresenta una prova difficile. La canzone che gli ha cambiato la vita,che potrebbe ridefinire non solo la sua reputazione artistica, ma anche la narrazione del suo percorso professionale. Mercoledì 4 novembre il primo atto didei talenti usciti dalla scuola di Amici.