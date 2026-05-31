Da Ballykissangel a Hollywood: i 50 anni di Colin Farrell con 6 ruoli che lo hanno reso una leggenda

Pubblicazione: 31 maggio alle 17:10

C'è una distanza siderale tra un paesino irlandese da cartolina televisiva e i red carpet di Tinseltown. Colin Farrell l'ha percorsa tutta, passo dopo passo, ruolo dopo ruolo, trasformazione dopo trasformazione. Oggi, 31 maggio 2026, l'attore di Castleknock spegne 50 candeline, e quale occasione migliore per celebrare uno dei percorsi artistici più sorprendenti e articolati del cinema contemporaneo?

1. Ballykissangel

Ballykissangel - Prime Video

Era il 1996 quando un ragazzino di appena 22 anni faceva capolino negli schermi britannici nei panni di Danny Byrne, il canaglia locale della serie BBC Ballykissangel. Nessuno avrebbe scommesso chequel volto fresco sarebbe diventato, nell'arco di tre decenni, uno degli attori più versatili del panorama internazionale. Eppure eccoci qui, a guardare indietro a una carriera costellata di scelte coraggiose, personaggi indimenticabili e collaborazioni con alcuni dei più grandi registi del nostro tempo.

2. Minority Report

Minority Report - Paramount+

Nel 2002 arriva la prima grande occasione: Minority Report di Steven Spielberg. Accanto a Tom Cruise, Farrell interpreta Danny Witwer, un agente governativo coinvolto in una complessa cospirazione che ruota attorno ai "pre-cog", esseri umani dotati di poteri di preveggenza. Il film è un successo planetario e, sebbene la maggior parte degli spettatori ricordi principalmente le iconiche schermate olografiche, il pubblico irlandese aveva già individuato il suo nuovo eroe nazionale. Farrell aveva già dimostrato il suo talento nell'anno 2000 con Tigerland di Joel Schumacher, ma Minority Report lo proietta definitivamente nell'olimpo.



3. The Lobster

The Lobster - Prime Video



Nel 2015 arriva The Lobster, la prima collaborazione con il visionario Yorgos Lanthimos. Dopo anni passati tra blockbuster d'azione come Total Recall, commedie come Horrible Bosses e film per famiglie come Saving Mr. Banks, Farrell fa una scelta coraggiosa. Si immerge in una storia surreale dove il suo personaggio deve trovare l'amore della sua vita entro 45 giorni, altrimenti verrà trasformato in un'aragosta per il resto dei suoi giorni. È assurdo, straniante, magnifico. Farrell porta tenerezza e humour in una narrazione che sfida qualsiasi categorizzazione tradizionale. Questa scelta rivela una nuova faccia del suo talento.

4. Il sacrificio del cervo sacro

Il sacrificio del cervo sacro - Lucky Red

Due anni dopo, nel 2017, torna a lavorare con Lanthimos in Il sacrificio del cervo sacro, un film infinitamente più oscuro. Interpreta Steven Murphy, un chirurgo cardiaco di successo che un giorno incontra Martin, un adolescente peculiare il cui padre è morto anni prima. Man mano che Martin si insinua sempre più profondamente nella vita di Steven, la situazione prende una piega agghiacciante quando il ragazzo gli presenta un macabro ultimatum. Sebbene Barry Keoghan abbia ricevuto la maggior parte degli elogi per la sua interpretazione inquietante, Farrell è altrettanto superbo nel ruolo dell'uomo di successo che nasconde un vergognoso segreto. Il finale di questo film perturbante continua a risuonare nella mente dello spettatore molto dopo l'ultima inquadratura.

5. Gli spiriti dell'isola

Gli spiriti dell'isola - Disney+

Il 2022 segna il trionfo con gli spiriti dell'isola. È il suo più grande successo di sempre in termini di premi e nomination, incluso un Golden Globe. La sua interpretazione di Pádraic Súilleabháin, l'uomo lasciato sconcertato dalla decisione del suo migliore amico e compagno di bevute Colm di troncare improvvisamente la loro amicizia di una vita, è semplicemente magistrale. Potremmo guardare Farrell e Gleeson in qualsiasi cosa, ma questo film rappresenta un vertice per entrambi. Le sopracciglia espressive di Farrell meriterebbero un premio a sé stante.



6. The Penguin

The Penguin - HBO Max

E arriviamo infine a The Penguin del 2024. Avevamo già incontrato Oz Cobb in The Batman di Matt Reeves del 2022, rimanendo a bocca aperta per la straordinaria trasformazione fisica che Farrell aveva subito per interpretare l'iconico villain. In questa serie spin-off, il personaggio acquista profondità e complessità, espandendo il suo background e la sua ascesa al potere a Gotham. Farrell, che nei primi anni della carriera poteva essere liquidato come un semplice "bel faccino", qui abita un personaggio grottesco con una presenza e un'esperienza che solo tre decenni di ruoli eclettici potevano generare. Dall'andatura distintiva all'accento particolare, ha fatto suo il personaggio in modo totale.



Guardando indietro a questi dieci ruoli, emerge un quadro chiaro: Colin Farrell non ha mai avuto paura di rischiare, di sparire, di deludere chi si aspettava sempre e solo il sex symbol irlandese dal sorriso sghembo. Ha scelto autori, ha cercato la complessità, ha accettato di diventare irriconoscibile pur di servire al meglio un personaggio. E oggi, a 50 anni, raccoglie i frutti di questa coerenza artistica. Non è più il ragazzo di Ballykissangel. È una leggenda vivente del cinema contemporaneo.