Il 2020 è stato un anno difficile per il mondo del cinema visto che, con le scale chiuse, molti dei film che sarebbero dovuti uscire nel corso dell’anno appena trascorso sono stati rimandati al 2021 a causa dell’emergenza Covid-19.

Nella speranza che la situazione torni alla normalità quanto prima, oggi vi parliamo di blockbuster in arrivo nel 2021, di quelli più attesi, non da noi della redazione, ma da voi.

Controllando quelli che sono i film più ricercati, i trailer più visti e le notizie più lette, siamo riusciti a scremare l’elenco dei blocksbuster verso i quali avete dimostrato più curiosità in questi mesi. A ogni titolo abbiamo affiancato una data d’uscita, ma in tal senso urge una precisazione: il 2021 si preannuncia ancora particolarmente incerto, perciò i primi titoli dell’anno previsti potrebbero slittare ulteriormente, senza contare che in altri casi ci sono state sovrapposizioni, e magari gli studi decideranno di distanziare alcuni prodotti una volta che la situazione si sarà stabilizzata.

L’altro dato da considerare è che per molti titoli la promozione è stata interrotta bruscamente o non è proprio partita, ragion per cui è stato più basso del previsto l’interesse registrato verso titoli come Venom: La furia di Carnage, Ghostbusters: Legacy, Jungle Cruise, Red Notice, The Suicide Squad: Missione suicida e Shang-Chi, che non compaiono nella lista stilata.

Justice League – Director’s Cut – marzo

Morbius – 19 marzo

No Time to Die – 2 aprile

A Quiet Place 2 – 23 aprile

Black Widow – 7 maggio

Fast & Furious 9 – 28 maggio

Godzilla vs. Kong – 21 maggio

Top Gun: Maverick – 2 luglio

Uncharted – 16 luglio

Space Jam: A New Legacy – 16 luglio

Dune – 1 ottobre

Gli Eterni – 5 novembre

Mission: Impossible 7 – 19 novembre

Spider-Man 3 – 17 dicembre

Matrix 4 – 22 dicembre

Qual è il film che attendete di più per quest’anno? Ditecelo nei commenti!