Da candidato Oscar alla crisi di fede: come Stephen Baldwin è diventato un predicatore evangelico

Pubblicazione: 09 agosto alle 08:00

Nella metà degli anni Novanta Stephen Baldwin era uno degli attori più promettenti di Hollywood. Dopo il successo del thriller I soliti sospetti, che gli valse due premi Oscar, la sua carriera sembrava destinata a una traiettoria stellare. Eppure, all'inizio degli anni 2000, dopo aver recitato in oltre cento produzioni tra film e serie tv, Baldwin fece una scelta che lasciò l'industria cinematografica completamente spiazzata: voltò le spalle al mondo dello spettacolo per abbracciare una missione completamente diversa.



Oggi, per le generazioni più giovani, Stephen è noto soprattutto come padre di Hailey Bieber e suocero di Justin Bieber. Ma dietro questa etichetta familiare si nasconde una storia di conversione religiosa, scelte controcorrente e un percorso spirituale che ha ridefinito completamente la sua vita. A sessant'anni, il fratello minore di Alec Baldwin ha deciso di raccontare per la prima volta i motivi che lo spinsero ad allontanarsi da Hollywood, svelando dettagli inediti di una trasformazione che cambiò per sempre il suo destino.



"Probabilmente avrei potuto intraprendere la strada per diventare una grande star. Ma non era la mia natura. Non volevo essere Tom Cruise, e dover incassare 100 milioni di dollari al botteghino. Ho preferito essere un sempliciotto di Massapequa". Massapequa è la località newyorkese dove è nato, un posto che rappresenta le sue radici e una normalità lontana anni luce dai riflettori di Los Angeles.

Sposato dal 1990 con la grafica pubblicitaria brasiliana Kennya Deodato, dalla quale ha avuto due figlie, Alaia e Hailey, Baldwin racconta che il seme della conversione fu piantato in circostanze quanto meno inaspettate. Dopo la nascita della primogenita Alaia nel 1993, la coppia assunse una donna di nome Augusta, anche lei brasiliana, per aiutarli con le faccende domestiche e la cura della bambina. Augusta non parlava inglese e comunicava con Kennya esclusivamente in portoghese.



Un giorno, Kennya riferì a Stephen qualcosa di straordinario: "Ho appena parlato con Augusta, e mi ha detto che la vera ragione per cui è qui è perché Dio le ha parlato, dicendole che in futuro io e te diventeremo cristiani rinati e avremo il nostro sacerdozio". Per un attore hollywoodiano immerso nel mondo patinato dello spettacolo, quella rivelazione suonò inizialmente come qualcosa di bizzarro, quasi surreale. Stephen ammette di essere stato scettico, incapace di prendere sul serio quelle parole.



Tutto cambiò nel 1996, anno della nascita di Hailey e del trasferimento della famiglia a New York. In quel periodo, Stephen partecipò a un evento evangelico insieme a sua sorella Beth, che si era già convertita al cristianesimo. Quell'esperienza fu una sorta di risveglio spirituale. L'intuizione che cambiò definitivamente la sua vita arrivò in forma di un'idea tanto insolita quanto geniale: creare un programma di evangelizzazione dei giovani attraverso lo skateboard. Parlare ai ragazzi usando un linguaggio che conoscevano, una cultura che vivevano quotidianamente. Stephen realizzò un video che fondeva le acrobazie dello skateboard con il messaggio cristiano, un prodotto inedito che univa sport estremo e spiritualità. Il successo fu immediato.

Da quel momento in poi, Stephen si immerse completamente nella sua nuova vocazione. Nei quattro anni successivi visitò 125 chiese in tutta America, portando il suo messaggio a migliaia di giovani. Naturalmente, Hollywood non accolse bene questa trasformazione. L'industria cinematografica, con le sue logiche di profitto e visibilità, faticò a comprendere una scelta così radicale. "Pensavano che mi comportassi in modo un po' strano", ha ammesso Stephen. Per molti colleghi e addetti ai lavori, abbandonare una carriera promettente per dedicarsi all'evangelizzazione sembrava incomprensibile, forse addirittura folle. Ma per Baldwin quella decisione aveva perfettamente senso.



La storia di Stephen Baldwin rappresenta un caso unico nel panorama hollywoodiano. Mentre molti attori lottano per rimanere sotto i riflettori a ogni costo, lui ha scelto consapevolmente di fare un passo indietro, di rinunciare alla possibilità di diventare una superstar alla Tom Cruise per seguire una chiamata che sentiva più autentica. Non si è trattato di un fallimento professionale o di una carriera in declino, ma di una scelta deliberata, maturata attraverso esperienze spirituali che hanno ridefinito le sue priorità.

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