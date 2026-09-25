Da cistite a ricovero urgente: cosa è successo alla comica Alice Mangione

Pubblicazione: 25 settembre alle 15:06

Un silenzio insolito sui social, poi una foto in pigiama verde ottanio dal letto d'ospedale e una battuta che omaggia Massimo Troisi. È così che Alice Mangione ha scelto di raccontare ai suoi follower il motivo della sua assenza negli ultimi giorni: un problema di salute che, partito come un semplice fastidio, si è trasformato in qualcosa di più serio. Niente drammi, però. L'attrice e comica bergamasca, quarantadue anni, ha affrontato la situazione come fa sempre: con l'autoironia al posto dell'apprensione. "Pensavo fosse una cistite invece era un calesse", ha scritto su Instagram, citando il titolo del celebre film del 1991. Una frase che ha fatto sorridere migliaia di persone, ma che nasconde una vicenda che merita attenzione.





Qualche giorno fa,. Nulla di allarmante, almeno in apparenza. Un fastidio che molte persone conoscono bene e che, nella maggior parte dei casi, si risolve in pochi giorni con una cura adeguata. Ma questa volta le cose sono andate diversamente.e ha continuato a risalire,. Da sabato, Alice si trova"Vi ricordate che settimana scorsa vi avevo parlato di un sospetto di cistite? Ho un po' esagerato e ho fatto arrivare l'infiammazione fino ai reni, così da sabato sono ricoverata", ha spiegato nel post. Parole che descrivono con semplicità disarmante quello che in termini medici si chiama pielonefrite:quando i batteri di una cistite non curata o trascurata risalgono lungo le vie urinarie.

Non è un'eventualità rara. La cistite è una delle infezioni più comuni, e nella stragrande maggioranza dei casi si risolve senza conseguenze. Ma quando i sintomi vengono ignorati, minimizzati o trattati in modo inadeguato, l'infezione può estendersi. I segnali che qualcosa non va sono piuttosto chiari: febbre alta, brividi, dolore intenso nella zona lombare, un peggioramento generale delle condizioni. In questi casi, il ricovero diventa necessario per somministrare antibiotici per via endovenosa e monitorare la funzionalità renale, evitando complicazioni più gravi come il rischio di shock settico.





: "Niente di grave davvero, si stanno prendendo cura di me con grandissima attenzione e scrupolosità e presto, prestissimo spero, sarò fuori". E ha chiuso con un'altra battuta, promettendo una gita nel Sussex non appena avrà un weekend libero., su cui aveva scherzato nei giorni scorsi, e che ha fatto sorridere anche chi, sotto il post, aveva già iniziato a preoccuparsi.I commenti si sono moltiplicati in poche ore:. Perché Alice Mangione è questo: una che sa trasformare anche un momento difficile in un'occasione per strappare un sorriso, senza mai perdere la capacità di essere autentica.