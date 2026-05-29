Da cortigiana a favorita del re: stasera in TV, il film con Johnny Depp sulla storia della donna che conquistò Luigi XV

Pubblicazione: 29 maggio alle 20:00

Nel vortice scintillante della corte di Versailles del XVIII secolo, tra specchi dorati e intrighi sussurrati nei saloni del potere, una donna di umili origini riuscì nell'impresa che sembrava impossibile: conquistare il cuore del re di Francia. Non era nobile, non aveva sangue blu, eppure Jeanne Vaubernier, meglio conosciuta come Jeanne du Barry, riuscì a diventare l'ultima favorita ufficiale di Luigi XV, scatenando uno scandalo che avrebbe fatto tremare le fondamenta della rigida etichetta francese.



La storia di Jeanne è quella di un'ascesa vertiginosa ma controversa. Nata in una famiglia modesta, questa giovane donna possedeva un'arma segreta: un fascino magnetico unito a un'intelligenza acuta e a una sete insaziabile di conoscenza e piacere. In un'epoca in cui il destino delle donne era scritto dalla nascita, Jeanne seppe utilizzare il suo ingegno per scalare gradino dopo gradino la piramide sociale francese, muovendosi con astuzia in un mondo che avrebbe dovuto esserle precluso per sempre.



Il percorso che la portò a Versailles non fu privo di ombre. Prima di diventare la compagna del sovrano più potente d'Europa, Jeanne aveva vissuto come cortigiana, un passato che i nobili di corte non avrebbero mai dimenticato e che avrebbero usato come arma contro di lei. Ma quando i suoi occhi incrociarono quelli di Luigi XV, qualcosa cambiò irreversibilmente. Il re, ormai stanco e disilluso, ritrovò attraverso di lei quella gioia di vivere che sembrava perduta per sempre.

Lui, il Re Sole che governava la Francia con pugno di ferro, si ritrovò soggiogato da questa donna che rappresentava tutto ciò che la corte disprezzava: origini popolari, passato scandaloso, spirito libero e ribelle. Eppure Luigi XV, ignorando volutamente il passato di Jeanne, le aprì le porte di Versailles, permettendole di prendere residenza nel palazzo più esclusivo del mondo.



La decisione del re di eleggere Jeanne a favorita ufficiale trasgredì tutte le regole non scritte della corte. I nobili, custodi gelosi dei loro privilegi e del loro lignaggio, la guardavano con un misto di scandalo e invidia. Come osava quella donna, quella ex cortigiana, sedere accanto al re, indossare abiti sontuosi, essere trattata come una regina senza corona? Le figlie di Luigi XV, le principesse Adélaïde, Victoire, Louise e Sophie, la disprezzavano apertamente. La futura Maria Antonietta, appena arrivata a Versailles come delfina, inizialmente si rifiutò persino di rivolgerle la parola.



Ma Jeanne du Barry non era una donna che si lasciava intimidire facilmente. Navigando abilmente tra gli splendori e le insidie della vita di palazzo, seppe trasformare il suo spirito libero in una forza, la sua origine umile in una peculiarità che la rendeva unica. Mentre intorno a lei fiorivano intrighi, gelosie e manipolazioni orchestrate da chi voleva la sua caduta, Jeanne mantenne saldo il suo legame con il re, dimostrandosi non solo una compagna affascinante ma anche una presenza che riportava luce nella vita di un uomo oppresso dal peso della corona.

Il film diretto da Maïwenn, che porta sullo schermo questa storia straordinaria, vede la stessa regista interpretare il ruolo della protagonista, affiancata da Johnny Depp nei panni di Luigi XV. Una scelta azzardata che ha suscitato grande interesse, soprattutto considerando il ritorno di Depp sul grande schermo dopo le note vicende personali che hanno segnato la sua carriera negli ultimi anni. Il cast include anche Benjamin Lavernhe nel ruolo di La Borde, Melvil Poupaud come il Conte Du Barry, e Pierre Richard nei panni del Duca di Richelieu.



La vicenda di Jeanne du Barry è anche lo specchio di un'epoca al tramonto. Quegli anni di apparente splendore a Versailles erano in realtà gli ultimi bagliori di un regime che presto sarebbe crollato sotto i colpi della Rivoluzione Francese. La presenza stessa di Jeanne alla corte, con il suo passato scandaloso e la sua ascesa improbabile, era sintomo di una Francia che stava cambiando, dove le rigide barriere sociali iniziavano a mostrare le prime crepe.



Il film è disponibile in streaming su Amazon Prime Video e può essere noleggiato su diverse piattaforme digitali come Rakuten TV, Google Play Movies e Apple TV Store al prezzo di 4,99 euro. Sarà inoltre trasmesso in prima serata questa sera, su Cielo, alle 21.20, il che permetterà al pubblico italiano di scoprire o riscoprire questa figura storica affascinante e controversa, una donna che riuscì nell'impresa di far innamorare un re e di lasciare un segno indelebile nella storia di Francia.