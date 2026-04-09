Da Dexter ad una nuova serie crime: uno dei personaggi più amati è pronto a tornare (ma non come ti aspetti)

Pubblicazione: 09 aprile alle 15:33

Dal mondo cupo e ossessivo di Dexter a una nuova serie crime targata ABC: David Zayas torna sotto i riflettori con un ruolo che potrebbe cambiare gli equilibri di un altro racconto investigativo. L’attore, amatissimo dai fan per il personaggio di Angel Batista, è stato infatti scelto per entrare nel cast di R.J. Decker, una delle novità crime più osservate del momento. Il suo arrivo non è un semplice cameo, ma un innesto narrativo di peso. E proprio per questo il suo ritorno ha sorpreso pubblico e addetti ai lavori. Per chi segue il genere, è una notizia che unisce memoria televisiva, nuovi intrecci e un cambio di scenario molto interessante.

Dal mondo cupo e ossessivo dia una nuova serie crime targata ABC:torna sotto i riflettori con un ruolo che potrebbe cambiare gli equilibri di un altro racconto investigativo. L’attore, amatissimo dai fan per il personaggio di, è stato infatti scelto per entrare nel cast di, una delle novità crime più osservate del momento. Il suo arrivo non è un semplice cameo, ma un innesto narrativo di peso. E proprio per questo il suo ritorno ha sorpreso pubblico e addetti ai lavori. Per chi segue il genere, èe unmolto interessante.

Il ritorno di David Zayas in una nuova serie crime rappresenta un passaggio significativo per un attore che, negli anni, è diventato un volto familiare del poliziesco televisivo. Dopo essere stato uno dei membri storici del cast originale di Dexter dal 2006 e dopo aver ripreso il ruolo di Angel Batista anche negli sviluppi successivi del franchise, compresa Dexter: Resurrection, Zayas cambia universo narrativo ma resta dentro un territorio che conosce molto bene: quello dei segreti, del crimine e delle tensioni morali.

Il poster di R.J. Decker, fonte: ABC

Questa volta l’attore entrerà in R.J. Decker, serie ABC ispirata al romanzo Double Whammy di Carl Hiaasen, uscito ormai 39 anni fa. Il progetto ha debuttato all’inizio di marzo e ruota attorno a RJ Decker, interpretato da Scott Speedman: un ex fotografo di cronaca nera, ex detenuto, che cerca di ricostruirsi una vita lavorando come investigatore privato nella Florida del Sud, un ambiente vivace ma profondamente segnato dal crimine.

Il personaggio affidato aè tutt’altro che secondario. Interpreterà, padre die soprattutto senatore statale potente e corrotto. È un ruolo decisivo perché proprio la sua influenza avrebbe contribuito a, spedendolo in prigione. Questo significa che il suo arrivo in scena non servirà soltanto ad, ma porterà direttamente sullo schermo una delle figure più importanti e

La presenza di Victor Ochoa aggiunge quindi una nuova profondità alla serie. Finora il pubblico ha conosciuto Emi anche attraverso questo conflitto familiare e politico, ma con l’ingresso del padre la tensione rischia di salire notevolmente. Non si tratterà più solo di raccontare le conseguenze delle sue azioni: ora il responsabile sarà lì, in carne e ossa, pronto a influenzare gli eventi.

R.J. Decker, fonte: ABC

Accanto a Zayas è stato annunciato anche Stephen Bishop, che interpreterà Bruce Vinkour, un ricco costruttore immobiliare a cui Emi si rivolgerà quando suo padre finirà nel mirino di RJ. Anche questo dettaglio suggerisce una progressiva intensificazione dello scontro: la serie sembra infatti voler trasformare il conflitto personale del protagonista in una vera guerra contro potere, corruzione e reti di protezione.

Il contesto produttivo aiuta a capire perché questa notizia stia facendo parlare. R.J. Decker è stata accolta in modo positivo, con buoni riscontri sia dalla critica sia dal pubblico, e il debutto ha attirato oltre tre milioni di spettatori, risultando la première più vista per un drama ABC delle 22 da diversi anni. In un panorama televisivo molto affollato, l’arrivo di un attore riconoscibile come Zayas rafforza ulteriormente la serie e ne aumenta il richiamo.

C’è poi un elemento simbolico che rende il tutto ancora più interessante. David Zayas è conosciuto soprattutto per aver interpretato uomini di legge, investigatori o figure vicine al mondo della giustizia in serie come Dexter, Law & Order, FBI, Blue Bloods, Chicago P.D. e NYPD Blue. In R.J. Decker, invece, vestirà i panni di un politico corrotto, cioè di un personaggio che incarna il lato manipolatorio e distorto del potere. È un cambio di prospettiva che può offrire una sfida attoriale notevole e rendere il suo personaggio ancora più memorabile.

R.J. Decker, fonte: ABC

La serie, inoltre, sembra costruita per mescolare classico e moderno. Da una parte c’è la base letteraria del romanzo di Hiaasen; dall’altra un’impostazione televisiva più contemporanea, con casi strani, alleanze incerte e un protagonista che deve muoversi tra giornalismo, indagine privata e un passato che continua a perseguitarlo. In questo equilibrio, l’ingresso di Victor Ochoa potrebbe diventare il punto di svolta della stagione.

Non è stato ancora rivelato in quale episodio apparirà Zayas, ma resta poco tempo: alla prima stagione mancano solo quattro episodi e il finale è fissato per il 28 aprile. Questo rende il suo debutto ancora più strategico, perché è probabile che arrivi proprio nel momento in cui la tensione narrativa dovrà raggiungere il massimo livello.

In definitiva, il passaggio di David Zayas da Dexter: Resurrection a R.J. Decker non è soltanto una notizia di casting. È il segnale di come un attore fortemente associato a un universo crime possa reinventarsi dentro un’altra storia dello stesso genere, portando con sé esperienza, riconoscibilità e aspettative altissime. Per gli spettatori è un ritorno inatteso; per la serie, potrebbe essere una svolta decisiva.