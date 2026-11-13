Da Fano il progetto culturale che unisce cinema, territorio e poesia: Versi in Sala

Pubblicazione: 13 novembre alle 11:17

Prima che inizi il film, la sala si riempie di una voce. Versi in Sala è un progetto culturale ideato da Andrea Lodovichetti e Carmine Imparato per Masetti Cinema di Fano. Nei minuti che precedono la proiezione, brevi componimenti in vernacolo fanese, interpretati dalla voce di Lodovichetti, incontrano le musiche originali di Francesco Montesi e il sound design di Michele Conti. La prima stagione si è svolta dal 25 dicembre 2025 al 30 giugno 2026. La seconda è iniziata il 1° novembre 2026 e proseguirà fino a giugno 2027.

Il marchio è stato registrato con un obiettivo preciso: non esportare le poesie di Fano, ma il format. Ogni città potrebbe utilizzare i propri autori, il proprio dialetto o la propria lingua, le proprie storie e memorie. Sale diverse, voci diverse, lo stesso progetto. L'idea è restituire alla sala cinematografica anche una funzione di incontro e appartenenza. Non un contenuto standard da replicare, ma un breve spazio prima del film in cui il territorio possa riconoscersi. «Con il dialetto non dici di più, dici più vicino.»

Versi in Sala è concepito come un format replicabile ed esportabile, adattabile a qualsiasi città, territorio o lingua, affinché ogni comunità possa raccontare la propria identità attraverso poesia, voce e cinema.

L'AUTORE ANDREA LODOVICHETTI: REGISTA, SCENEGGIATORE, POETA

Diplomato in regia al Centro Sperimentale di Cinematografia nel 2006, Andrea Lodovichetti ha formato cortometraggi e documentari pluripremiati a livello internazionale. Vincitore di un Italian Golden Globe, docente universitario di regia e scrittura creativa, è stato assistente alla regia di Paolo Sorrentino.

Co-ideatore di Versi in Sala, è il responsabile della produzione del format, firma i testi in vernacolo e li interpreta con la propria voce, modulando componimenti lievi e intensi, ironici e intimi.

«Il dialetto ha una forza espressiva unica, perché con il dialetto non dici di più: dici più vicino.» - Andrea Lodovichetti, Autore ed interprete delle poesie

LE OPERE E I LIBRI DI ANDREA LODOVICHETTI