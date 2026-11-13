Da Jumanji a Jurassic Park, ecco le slot online ispirate ai film tra avventure e commedie sui rulli

Pubblicazione: 13 novembre alle 13:47

Un tabellone capace di scatenare il caos, una mappa del tesoro, il profilo inconfondibile di un tirannosauro. A volte bastano pochi dettagli per riconoscere un film, anche quando lo schermo non è quello di una sala cinematografica. Le slot online su licenza che si possono trovare in un casino online regolamentato lavorano proprio su questa memoria visiva: recuperano personaggi e ambientazioni familiari e li inseriscono in un formato fatto di rulli, animazioni e sequenze bonus.

Jumanji: il tabellone del film diventa parte della slot

Jumanji - Benvenuti nella giungla - Sony Pictures Entertainment

Il risultato, però, cambia molto da un titolo all’altro. Alcuni adattamenti puntano sulla comicità del protagonista; altri cercano di riprodurre il senso di scoperta di un’avventura o la tensione di un incontro con i dinosauri. Parlare delle slot “più divertenti” significa quindi osservare soprattutto la varietà delle funzioni e la qualità del legame con il film. Non esiste una graduatoria universale: chi ama una commedia irriverente potrebbe apprezzare soluzioni molto diverse rispetto a un appassionato di cinema d’avventura.

Fra gli adattamenti più riconoscibili c’è Jumanji di NetEnt, ispirata al film originale del 1995. La scelta più interessante riguarda il modo in cui viene recuperato il suo oggetto centrale: il gioco da tavolo. Nel lungometraggio è il motore degli eventi; nella slot diventa il fulcro di una modalità bonus che affianca i rulli.

La struttura presenta cinque rulli con altezze differenti e 36 linee di pagamento. A caratterizzare l’esperienza sono quattro funzioni casuali, legate a liane, monsoni, scimmie e animali in corsa. Sono elementi che permettono di riconoscere il mondo cinematografico attraverso ciò che accade durante il gioco, anziché soltanto nei simboli.

The Goonies: una caccia al tesoro costruita intorno ai bonus

Poster di I Goonies, fonte: Warner Bros.

Il Board Game comprende quattro diverse modalità di giri gratuiti, una funzione misteriosa, premi e lanci aggiuntivi dei dadi. Questa alternanza fra tabellone e rulli rende Jumanji particolarmente interessante sotto il profilo dell’adattamento. L’immaginario della pellicola fornisce una logica alle variazioni: il caos della giungla diventa il linguaggio con cui la slot presenta le proprie funzioni.

Il richiamo alla scoperta è centrale anche in The Goonies di Blueprint Gaming. Il film offre un repertorio immediatamente riconoscibile di personaggi, pericoli e tesori, che la slot rielabora attraverso una struttura a cinque rulli e 20 linee di pagamento.

La componente più ricca riguarda i round speciali. Nella versione descritta da Betfair Italia, tre o più simboli bonus attivano il One Eyed Willy’s Bonus: una ruota può condurre a modalità come Fratelli Hideout, Skeleton Organ Bonus e Super Sloth Free Spins. Compaiono inoltre Goonies Go Wild e Inferno, con differenti interventi dei simboli wild, che possono sostituire altri simboli nelle combinazioni previste dal regolamento.

Jurassic Park: Gold, i dinosauri incontrano una struttura più articolata

Una scena di Jurassic Park, fonte: Amblin Entertainment

L’interesse dell’adattamento sta nella pluralità delle situazioni. Il nascondiglio dei Fratelli, l’organo e Sloth diventano punti di riferimento per distinguere un bonus dall’altro. Chi conosce il film ritrova così una serie di richiami distribuiti nelle diverse fasi della slot. È una soluzione che valorizza il carattere corale dell’avventura, anziché concentrare tutta l’attenzione su un unico protagonista.

Con Jurassic Park: Gold l’atmosfera cambia. La slot sviluppata da Stormcraft Studios e lanciata sulla piattaforma Microgaming riprende il mondo del parco dei dinosauri attraverso una griglia a cinque rulli e quattro righe, con 40 linee di pagamento.

Il logo di Jurassic Park svolge il ruolo di wild e, nel gioco base, può applicare moltiplicatori alle vincite secondo le condizioni previste. I simboli scatter d’ambra permettono invece di accedere alla selezione delle funzioni di giri gratuiti. L’ambra, elemento fondamentale dell’immaginario della saga , acquista dunque anche una funzione precisa nel regolamento.

Fra le caratteristiche principali compare Link&Win, attivata raccogliendo almeno sei simboli Powerball. Durante questo bonus la griglia può espandersi fino a cinque rulli e otto righe. Sono presenti anche quattro destinazioni di giri gratuiti sbloccabili, fra cui la funzione WildStorm.

Rispetto a una slot più essenziale, Jurassic Park: Gold propone quindi diversi livelli di lettura: riconoscimento dei personaggi, raccolta di simboli ed evoluzione dello spazio di gioco. Il suo interesse riguarda soprattutto questa costruzione più articolata, che richiede di consultare il regolamento per comprendere bene le diverse modalità.

Ted: la commedia irriverente entra nelle funzioni di gioco

Ted, fonte: Universal Pictures

Per chi associa il divertimento soprattutto alla comicità, Ted di Blueprint Gaming rappresenta un cambio di registro. L’orsetto cinematografico conserva il suo carattere provocatorio anche nella presentazione della slot, costruita su 20 linee.

Una delle idee centrali è la presenza di Ted durante il gioco base: quando si sveglia può assegnare un modificatore casuale. Il personaggio assume così un ruolo attivo nella messinscena, intervenendo nel normale susseguirsi delle giocate.

La scheda ufficiale elenca cinque round bonus, fra cui Wheel Of Fartune, Bar Crawl Bonus, S-Mart Free Spins e Ted’s Big Money. Già i nomi chiariscono la direzione creativa: la slot riprende il tono adulto e dissacrante del film, distribuendolo fra situazioni diverse.

L’aspetto riuscito, sul piano dell’adattamento, è la coerenza fra protagonista e funzioni. Il passaggio dal cinema ai rulli conserva un’identità precisa, facilmente distinguibile da quella delle avventure nella giungla o delle cacce al tesoro. Naturalmente, la comicità resta una questione di gusto: l’umorismo di Ted è parte integrante della proposta.

Ted Stuffed and Loaded, fonte: Blueprint Gaming

Il rapporto fra cinema e slot continua anche attraverso nuovi capitoli di serie già affermate. Ted Stuffed & Loaded, pubblicata da Blueprint Gaming a ottobre 2026, ripropone l’orsetto con una struttura basata su raccolte e funzioni da sbloccare.

I simboli Collect permettono di assegnare i valori dei simboli Cash e di avanzare lungo un percorso. Completandolo si rendono disponibili ulteriori caratteristiche, fra cui nuovi Collect, Reel of Fortune e Ted-O-Meter. La Reel of Fortune introduce inoltre una ruota con una progressione dei premi.

Il confronto con la prima Ted mostra come uno stesso personaggio possa sostenere impostazioni differenti. Nel titolo originario spiccano i round bonus ispirati alle sue disavventure; in Stuffed & Loaded acquista maggiore rilievo il percorso di sblocco. Condividere una licenza cinematografica, insomma, non significa avere lo stesso regolamento.

Jurassic Park Gold, fonte: Stormcraft Studios

Jumanji valorizza il tabellone, The Goonies distribuisce i riferimenti nella caccia al tesoro, Jurassic Park: Gold combina dinosauri e raccolte, mentre Ted punta sulla personalità del protagonista. Da questi esempi emerge un criterio utile: un adattamento acquista carattere quando gli elementi cinematografici aiutano a riconoscere e comprendere le sue funzioni.

Resta distinta la componente economica. La familiarità con un film non offre alcun vantaggio sugli esiti e la presenza di molti bonus non garantisce vincite. Anche la disponibilità dei titoli varia secondo il mercato, il catalogo dell’operatore e gli accordi di licenza: una pubblicazione internazionale non implica automaticamente la presenza nei casinò italiani.

Per il pubblico adulto interessato a questi adattamenti, il primo passo è quindi leggere la scheda della versione effettivamente disponibile. È lì che si trovano regole e caratteristiche da valutare, al di là del richiamo di un volto famoso o del ricordo di una scena cult.