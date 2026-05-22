Da Kabul a Copenhagen passando per l'inferno: il documentario animato candidato agli Oscar 2022 è gratis su RaiPlay

Pubblicazione: 22 maggio alle 12:00

RaiPlay nasconde tra i suoi scaffali digitali autentiche gemme cinematografiche che meriterebbero ben altra visibilità. È il caso di Flee, il film d'animazione documentaristico diretto da Jonas Poher Rasmussen nel 2021, appena approdato in catalogo e pronto a conquistare chi cerca contenuti che vadano oltre l'intrattenimento di superficie.



Parliamo di un'opera che ha fatto letteralmente storia agli Oscar 2022, diventando l'unico film nella storia dell'Academy a ricevere contemporaneamente tre nomination in categorie apparentemente inconciliabili: Miglior film d'animazione, Miglior documentario e Miglior film internazionale. Un primato che testimonia la natura ibrida e rivoluzionaria di questo progetto, capace di sfidare le convenzioni narrative e i confini tra i generi cinematografici.



La forza di Flee risiede nella sua capacità di trasformare una testimonianza personale in un racconto universale. Al centro della storia troviamo Amin Nawabi, nome di fantasia utilizzato per proteggere l'identità del vero protagonista, un accademico danese di 36 anni con una carriera brillante e in procinto di sposarsi con Kasper, il suo compagno. Eppure, dietro questa facciata di successo e stabilità si celano vent'anni di segreti mai condivisi, nemmeno con la persona che Amin ama.

Flee - RaiPlay

Il medium animato permette di proteggere l'anonimato di Amin e della sua famiglia, ancora in pericolo a causa delle rivelazioni contenute nel film. Ma c'è di più: l'animazione offre una libertà espressiva unica nel rappresentare memorie frammentate, emozioni difficili da verbalizzare e situazioni che sarebbe stato impossibile o eticamente problematico ricostruire con attori in carne e ossa.



Il racconto ci trasporta nella Kabul degli anni Ottanta, quando Amin era ancora un bambino e viveva un'infanzia relativamente felice. La guerra civile e la misteriosa scomparsa del padre spezzano bruscamente quell'equilibrio, costringendo la famiglia a una fuga disperata. Il viaggio passa attraverso la Mosca post-sovietica degli anni Novanta, un ambiente ostile e xenofobo dove Amin e i suoi cari si ritrovano intrappolati in una condizione di illegalità e precarietà assoluta.



Ciò che rende Flee particolarmente rilevante oggi è la sua capacità di umanizzare una questione troppo spesso ridotta a statistiche e polemiche politiche. Dietro ogni rifugiato c'è una storia complessa, fatta di perdite, paure, speranze e compromessi. Amin non è solo una vittima: è un individuo con contraddizioni, desideri, identità multiple da conciliare. La sua condizione di gay in fuga da un paese che non tollera l'omosessualità aggiunge un ulteriore strato di vulnerabilità e complessità alla narrazione.

Flee - RaiPlay

Dal punto di vista tecnico, l'animazione di Flee alterna diverse tecniche e stili. Le scene del presente sono rese con un'animazione fluida e realistica, mentre i ricordi del passato utilizzano un tratto più essenziale e a volte volutamente instabile, che riflette la natura frammentaria e traumatica della memoria. Alcune sequenze incorporano filmati d'archivio reali, creando un ponte tra la dimensione animata e quella documentaristica che rafforza l'autenticità del racconto.



La colonna sonora, curata da Uno Helmersson, accompagna la narrazione senza mai sopraffarla, alternando momenti di tensione a parentesi di malinconica riflessione. La musica diventa un elemento narrativo autonomo, capace di evocare luoghi ed epoche con pochi, calibrati accordi.



Flee è un film impegnativo, che chiede allo spettatore di confrontarsi con realtà scomode, di mettere in discussione certezze e pregiudizi, di riconoscere il privilegio insito nella stabilità geografica ed economica che molti danno per scontata. È un'opera che lascia un segno, che continua a lavorare nella mente anche dopo i titoli di coda, che spinge a interrogarsi sul significato di casa, identità, appartenenza.