Da Mary per sempre al Grande Fratello Vip? Il ritorno di un volto che ha lasciato il segno alla fine degli anni 80

Pubblicazione: 21 luglio alle 11:15

Per chi è cresciuto tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio dei Novanta, il volto di Alessandra Di Sanzo è legato a uno dei film che hanno lasciato un segno profondo nel cinema italiano. A distanza di decenni, il suo nome torna improvvisamente a circolare con insistenza, ma questa volta non per un nuovo progetto cinematografico. Al centro delle indiscrezioni c'è infatti il Grande Fratello Vip, pronto a ripartire a settembre con una nuova edizione che promette un cast ricco di personaggi che senz'altro sorprenderanno il pubblico.

Per il momento non esistono conferme ufficiali, ma i rumor hanno già acceso la curiosità degli appassionati del reality e dei nostalgici del grande cinema italiano. Se l'operazione dovesse andare in porto, rappresenterebbe uno dei ritorni televisivi più inattesi delle recenti stagioni del programma. Secondo quanto emerso nelle ultime ore dagli ambienti del gossip, Alessandra Di Sanzo sarebbe tra i profili valutati per entrare nella Casa più spiata d'Italia. L'indiscrezione è stata rilanciata dall'esperta di cronaca rosa- e poi riportata su Gay.it - che ha confermato la voce secondo cui l'attricee potrebbe presto sostenere un provino.

Naturalmente, come accade ogni estate, il periodo che precede l'annuncio del cast ufficiale è caratterizzato da numerose ipotesi, molte delle quali finiscono poi per non concretizzarsi. Tuttavia, il solo accostamento del nome di Alessandra Di Sanzo al reality ha già suscitato un notevole interesse, soprattutto perché significherebbe riportare davanti alle telecamere un'interprete che ha segnato una pagina importante della storia del nostro cinema.

Alessandra di Sanzo in una scena di Mery per sempre - Fonte: Academy Pictures

La carriera di Alessandra Di Sanzo è inevitabilmente legata a "Mery per sempre", il film diretto da Marco Risi nel 1989 che raccontava la difficile realtà del carcere minorile Malaspina di Palermo. Tra i tanti personaggi rimasti impressi nell'immaginario collettivo, quello di Mery occupa ancora oggi un posto speciale.

La sua interpretazione contribuì infatti a portare sul grande schermo, affrontando il tema dell'con una sensibilità estremamente rara per il cinema italiano dell'epoca. Un ruolo che, ancora oggi, viene ricordato come uno. Il successo del film fu tale da dare vita, appena un anno dopo, al sequel, nel quale Alessandra Di Sanzo tornò a vestire i panni di Mery, consolidando definitivamente la popolarità del personaggio.

Prima del cinema, la vita dell'attrice era molto diversa. Trasferitasi giovanissima a Roma, lavorava come apprendista parrucchiera quando venne notata da Marco Risi. Da quell'incontro nacque una delle collaborazioni più fortunate del cinema italiano di quegli anni. La scelta del regista si rivelò vincente. "Mery per sempre" ottenne importanti riconoscimenti e venne apprezzato anche dalla critica internazionale, contribuendo a trasformare Alessandra Di Sanzo in uno dei volti più conosciuti del momento.

Negli anni successivi prese parte ad altri film e fiction televisive, pur senza ritrovare un ruolo capace di eguagliare l'impatto emotivo di Mery. Parallelamente lavorò anche nel doppiaggio, dimostrando una versatilità artistica spesso poco ricordata dal grande pubblico. Con il passare degli anni Alessandra Di Sanzo ha progressivamente scelto una dimensione più riservata. Dopo aver completato il proprio percorso di affermazione di genere nei primi anni Novanta, ha continuato a essere una figura significativa anche fuori dal mondo dello spettacolo, impegnandosi su temi sociali e civili.

Grande Fratello Vip - Fonte: Mediaset

Nel corso della sua vita non sono mancati momenti difficili. L'attrice ha raccontato pubblicamente di aver affrontato una malattia oncologica, spiegando come quell'esperienza abbia cambiato profondamente il suo modo di guardare alla vita. Un racconto sincero che colpì molti telespettatori durante alcune ospitate televisive e che contribuì a restituire l'immagine di una donna che è riuscita ad affrontare con grande forza le prove più dure. Pur vivendo lontano dalla ribalta, non ha mai completamente abbandonato il mondo dello spettacolo. Nel 2022 è infatti tornata al cinema con un ruolo nel film "Vera", confermando il desiderio di non interrompere del tutto il proprio percorso artistico.

Negli ultimi anni il Grande Fratello ha spesso cercato concorrenti in grado di raccontare storie personali importanti oltre alla semplice notorietà televisiva. In quest'ottica, Alessandra Di Sanzo rappresenterebbe un profilo perfettamente in linea con questa filosofia. La sua eventuale partecipazione offrirebbe al pubblico l'occasione di riscoprire non soltanto l'attrice di un film diventato cult, ma anche la donna che negli anni ha attraversato esperienze personali, artistiche e umane molto intense.

Intanto la macchina organizzativa del Grande Fratello Vip continua a lavorare senza sosta. L'obiettivo della produzione è chiudere il cast prima della partenza di settembre, motivo per cui anche durante il periodo estivo proseguiranno incontri e trattative con i possibili concorrenti. Tra i nomi più frequentemente accostati al reality continua a comparire anche quello di Gabriel Garko, corteggiato dagli autori già in passato senza successo. Anche in questo caso, però, non sono arrivate conferme ufficiali.