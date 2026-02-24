Da One Piece a Daredevil fino al nuovo Sherlock di Guy Ritchie: le serie più attese di marzo 2026

Pubblicazione: 24 febbraio alle 07:00

Marzo 2026 si presenta come uno di quei mesi in cui le piattaforme sembrano essersi date appuntamento per concentrare debutti, ritorni e universi narrativi in espansione.

Le serie tv più attese del 2026

È un calendario fitto, che attraversa generi diversissimi: dall’avventura live‑action al thriller psicologico, dal crime forense al supereroistico più cupo, passando per il neo‑western e la fantascienza ucronica. Un mosaico di storie che promette di catturare pubblici molto diversi, ma uniti dalla stessa attesa.

NETFLIX

Il viaggio della ciurma di Cappello di Paglia riparte il 10 marzo, con l’ingresso ufficiale nella Rotta Maggiore. Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero e Taz Skylar tornano nei rispettivi ruoli, affiancati da un cast ampliato che introduce figure chiave come Tony Tony Chopper, affidato alla voce di Mikaela Hoover. La nuova stagione raccoglie il testimone esattamente dove si era interrotta la prima, seguendo la progressione del manga e aprendo la porta a uno dei momenti più amati dai fan. L’attesa è altissima: la prima stagione è stata un successo globale e l’arrivo nella Grand Line rappresenta un passaggio simbolico per l’intero universo live‑action.

Virgin River – Stagione 7

Il 12 marzo torna una delle serie più longeve di Netflix, con Alexandra Breckenridge e Martin Henderson ancora al centro della scena. La storia riprende dal matrimonio di Mel e Jack e dal percorso di adozione avviato nel finale della sesta stagione, mentre la comunità di Virgin River continua a essere scossa da segreti, ritorni e nuove fragilità. È una serie che vive della forza dei suoi personaggi e della fedeltà del pubblico, e proprio questa continuità la rende uno dei ritorni più attesi del mese.

PRIME VIDEO

Young Sherlock

Il 4 marzo debutta la rilettura delle origini del detective più famoso del mondo. Hero Fiennes Tiffin interpreta un Sherlock diciannovenne, immerso nel suo primo grande caso e in una cospirazione internazionale. Accanto a lui, un cast di peso che include Joseph Fiennes, Colin Firth e Zine Tseng. La serie, diretta da Guy Ritchie, reimmagina il personaggio con un tono action, irriverente e cinematografico. Forse una delle serie più attese dell'anno perché promette di mostrare un Holmes inedito, ancora lontano dal mito ma già irresistibile.

Scarpetta

L’11 marzo arriva l’adattamento dei romanzi di Patricia Cornwell, con Nicole Kidman nei panni della patologa Kay Scarpetta e Jamie Lee Curtis in un ruolo chiave. La serie riporta in vita uno dei personaggi più iconici del crime letterario, alle prese con un caso riaperto dopo anni e con nuove vittime che sembrano legate al suo passato professionale. È un progetto inseguito per decenni e finalmente realizzato con un cast di altissimo livello.

Copyright by production studio and/or distributor.

APPLE TV+

Imperfect Women

Il 18 marzo Apple propone un thriller psicologico guidato da Elisabeth Moss, Kerry Washington e Kate Mara. La storia ruota attorno all’omicidio di una donna facoltosa e ai segreti che emergono tra tre amiche legate da una vita intera. Tratta dal romanzo di Araminta Hall, la serie promette tensione, ambiguità e adrenalina. Un titolo che potrebbe diventare la sorpresa del 2026, perché unisce un cast di livello cinematografico a un materiale narrativo perfetto per il tono elegante e inquieto di Apple.

For All Mankind – Stagione 5

Il 27 marzo torna una delle serie sci‑fi più acclamate degli ultimi anni. Dopo gli eventi della quarta stagione, la colonia su Marte è cresciuta e le tensioni con la Terra si fanno sempre più complesse. La serie prosegue la sua esplorazione dell’ucronia spaziale, preparando anche il terreno per lo spin‑off Star City. È attesa perché continua a reinventare la storia della corsa allo spazio con una coerenza narrativa rara e una cura maniacale per i dettagli.

HBO

DTF St. Louis

Il 1° marzo HBO lancia una dark comedy firmata da Steven Conrad, con David Harbour, Jason Bateman, Linda Cardellini e Richard Jenkins. La storia segue un triangolo amoroso che deraglia in modo imprevedibile, mescolando tragedia e ironia con lo stile inconfondibile dell’autore di Patriot. Un cast di altissimo livello e un tono che promette di distinguersi nel panorama del mese.

PARAMOUNT+

The Madison

Il 14 marzo arriva il nuovo tassello dell’universo creato da Taylor Sheridan. Michelle Pfeiffer interpreta una socialite di Manhattan che, dopo una tragedia familiare, si trasferisce nella Madison River Valley per ricostruire la propria vita. Accanto a lei, Kurt Russell, Patrick J. Adams e Matthew Fox. È uno spin‑off dell’universo Yellowstone, e questo basta a spiegare l’attesa: Sheridan è ormai sinonimo di qualità nel neo‑western contemporaneo.

DISNEY+

Daredevil: Born Again – Stagione 2

Il 24 marzo torna Matt Murdock, interpretato da Charlie Cox, in una New York sempre più oppressa dal dominio di Kingpin, ancora una volta affidato a Vincent D’Onofrio. La seconda stagione prosegue gli eventi della prima e integra personaggi provenienti dal MCU, tra cui Jessica Jones. Il tono resta cupo, urbano, radicato nella strada: è proprio questo ritorno allo spirito originale del personaggio a rendere la serie una delle più attese del mese.

Cover Photo: Copyright by Netflix and other relevant production studios and distributors.