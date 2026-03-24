Da Peacock a Prime Video: 6 nuove serie romance che ti faranno battere il cuore (e rivoluzioneranno il genere)

Pubblicazione: 24 marzo alle 14:25

Per troppo tempo le storie d'amore sono state considerate intrattenimento di serie B, relegate ai margini della cultura popolare con un sorrisetto di sufficienza. Ma qualcosa è cambiato. Hollywood, le piattaforme streaming e persino l'industria dell'animazione giapponese hanno finalmente compreso che il romance non è un genere minore, ma un territorio narrativo complesso, capace di esplorare le dinamiche umane con una profondità che pochi altri generi possono vantare.



Il 2026 si preannuncia come un anno cruciale per gli appassionati di storie d'amore. Dai romantasy più epici alle commedie romantiche animate, dalle seconde possibilità agli amori proibiti, sei nuove serie televisive stanno per arrivare sugli schermi con la promessa di ridefinire cosa significhi raccontare una storia romantica nel ventunesimo secolo. Non si tratta di semplici intrattenimenti leggeri: queste produzioni combinano chimica palpabile tra i personaggi, ostacoli emotivi complessi, budget considerevoli e una visione autoriale che eleva il genere.

1. Before I Let Go

Before I Let Go rappresenta l'adattamento televisivo della trilogia Skyland di Kennedy Ryan, una delle autrici di romance contemporaneo più talentuose del panorama letterario americano. Peacock ha acquisito i diritti per trasformare questa saga interconnessa in una serie che seguirà le storie di tre migliori amiche: Yasmen, Soledad e Hendrix. Il primo libro, che dà il titolo alla produzione, esplora la relazione tra Yasmen e Josiah, ex coniugi divorziati che condividono sia la genitorialità che la proprietà di un'azienda. Una seconda possibilità d'amore resa ancora più complessa dall'intreccio delle loro vite.



Il secondo volume, This Could Be Us, presenta un romance proibito tra Soledad e Judah, l'analista forense che ha scoperto i crimini commessi dal marito di lei. Il terzo, Can't Get Enough, segue Hendrix, donna ambiziosa e di successo, che si innamora inaspettatamente di Maverick. La forza di Ryan come scrittrice sta nella sua capacità di creare storie che sono contemporaneamente romantiche, sensuali ed emotivamente risonanti. C'è una concretezza nelle sue narrazioni, un coraggio nell'affrontare temi seri senza mai appesantire la lettura.



2. I Want To End This Love Game

Il mondo dell'animazione giapponese sta per accogliere I Want To End This Love Game, adattamento di un web manga che ha già conquistato i lettori sia in Giappone che in occidente. La premessa è semplice ma brillante: Yukiya Asagi e Miku Sakura, migliori amici fin dall'infanzia, giocano a un "gioco dell'amore" da anni. Si dichiarano reciprocamente in situazioni diverse, cercando di far arrossire l'altro. Chi si agita di più, perde. Ora adolescenti, entrambi nascondono sentimenti autentici dietro questo gioco che non sembra più tanto innocente.



La tensione sessuale di questa storia è palpabile nonostante l'assenza di scene esplicite. Il manga include quella che molti considerano una delle sequenze più iconiche mai apparse in una commedia romantica. Se l'adattamento animato riuscirà a rendere giustizia alla fonte originale, potremmo trovarci di fronte a uno degli anime più popolari degli ultimi anni. La sfida sarà tradurre in movimento e voce quella delicata danza di sguardi, rossori e battute che sulla pagina funziona magnificamente.

3. Every Year After

Every Year After arriva su Prime Video come perfetto successore spirituale di The Summer I Turned Pretty, che ha recentemente concluso la sua corsa sulla stessa piattaforma. Basato sul bestseller del New York Times Every Summer After di Carley Fortune, la serie racconta l'evoluzione di Sam e Percy attraverso sei estati passate insieme a Barry's Bay, Ontario. Un primo amore nato sulla spiaggia, rovinato da una scelta sbagliata, che ritrova una possibilità quando Percy torna in città per un solo weekend.



Il tema del perdono e della riaccensione di un sentimento sopito è antico quanto il romance stesso, ma la chiave sta nell'esecuzione. La produzione ha scelto di girare a Vancouver, nella Columbia Britannica, la stessa regione che fa da sfondo alla serie Virgin River di Netflix. I paesaggi canadesi offrono quella combinazione di natura incontaminata e atmosfera intima che rende credibile l'idea di innamorarsi perdutamente. Nel cast, Sadie Soverall e Matt Cornett portano freschezza e talento emergente, elementi fondamentali per rendere credibile una storia di giovani che si ritrovano dopo anni.

4. Fourth Wing

Fourth Wing è probabilmente la produzione più ambiziosa di questo elenco. Prime Video sta adattando la serie Empyrean di Rebecca Yarros, fenomeno letterario del BookTok e regina indiscussa del genere romantasy. Per chi non lo sapesse, il romantasy fonde romance e fantasy in proporzioni equilibrate, creando storie epiche dove le battaglie con le spade sono importanti quanto quelle del cuore.



La protagonista è Violet Sorrengail, costretta dalla madre, la generale Lilith Sorrengail, a frequentare il Basgaith War College, un'accademia spietata che addestra cavalieri di draghi. Tra competizioni mortali e alleanze pericolose, Violet si trova a odiare e desiderare simultaneamente Xaden Riorsan, il suo più temibile avversario. Il potenziale di questa serie è enorme: ha tutto per rivaleggiare con Game of Thrones in termini di battaglie draconiche, intrighi politici e tensione romantica.

5. The Guy She Was Interested In Wasn't A Guy At All

The Guy She Was Interested In Wasn't A Guy At All rappresenta una ventata d'aria fresca nel panorama degli anime LGBTQ+. Mentre lo yoai, ovvero le storie d'amore tra ragazzi, domina tradizionalmente questo spazio, gli anime yuri con protagoniste lesbiche stanno finalmente guadagnando visibilità. Questo manga, caratterizzato da uno stile grafico in bianco e nero con tocchi di verde lime, diventerà presto una serie animata.



La trama segue Aya Oosawa, adolescente ossessionata dalla musica, e Mitsuki Koga, commessa di un negozio di dischi. Le due si connettono attraverso la passione condivisa per il rock classico. Il colpo di scena è che Aya non riconosce la sua compagna di classe Mitsuki, che al lavoro indossa una felpa con cappuccio e una mascherina, e crede che sia un ragazzo. Quando Mitsuki sente Aya confessare la sua cotta in classe, deve decidere se rivelare la propria identità.

6. Off-Campus

Off-Campus porta sullo schermo la popolarissima serie di libri di Elle Kennedy, segnando l'arrivo di un altro sports romance dopo il successo planetario di Heated Rivalry. Ogni volume della saga segue una coppia diversa, con tutti i protagonisti maschili che giocano nella squadra di hockey della Briar University. Il primo libro, da cui partirà la serie Prime Video, racconta l'evoluzione del rapporto tra Hannah, aspirante cantautrice, e Garrett, stella della squadra.



Gli sports romance sono esplosi in popolarità negli ultimi anni, combinando l'atletismo fisico e la competizione con la vulnerabilità emotiva e l'intimità. L'hockey, in particolare, con la sua cultura di cameratismo e la fisicità del gioco, si presta magnificamente a questo tipo di storie. Elle Kennedy ha documentato generosamente il processo produttivo sul suo account TikTok, offrendo ai fan anticipazioni e contenuti dietro le quinte che hanno alimentato l'attesa.



Questi sei show rappresentano molto più di semplice intrattenimento romantico. Sono la dimostrazione che il genere ha raggiunto una maturità artistica che non può più essere ignorata o sminuita. Dal dark academia di Fourth Wing alla tenerezza queer di The Guy She Was Interested In Wasn't A Guy At All, dalla sensualità di Before I Let Go all'adrenalina di Off-Campus, c'è una varietà e una profondità che riflettono la complessità dell'amore stesso.