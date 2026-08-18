Da Smetto Quando Voglio ai cult imperdibili: 5 film di Edoardo Leo da non perdere

Pubblicazione: 18 agosto alle 10:53

Edoardo Leo rappresenta oggi uno dei volti più poliedrici, amati e rappresentativi del panorama cinematografico italiano contemporaneo. Attore, regista e sceneggiatore, il talento romano ha saputo costruire una carriera solida, capace di oscillare con naturalezza disarmante tra la commedia esilarante e la satira sociale ricca di spunti di riflessione. Con un percorso nato a teatro e consolidato sul piccolo e grande schermo, Leo è diventato una vera garanzia per gli amanti della commedia d'autore.

Ma quali sono i suoi titoli davvero imprescindibili? Ripercorriamo le tappe fondamentali della sua filmografia attraverso i film da non perdere. Impossibile non partire dal cult diretto da Sydney Sibilia: Smetto quando voglio. Nel primo capitolo di quella che diventerà un’amatissima trilogia,precario che, dopo essere stato licenziato dall'università, mette insieme una banda di brillanti menti emarginate dal sistema accademico per produrre e spacciare una droga legale. Definita a più riprese la "Breaking Bad all'italiana", la pellicola unisce un ritmo travolgente a un'amara critica sul precariato e sul valore della cultura in Italia.

Dietro e davanti la macchina da presa, Edoardo Leo firma con Noi e la Giulia uno dei suoi capolavori alla regia. Tratto dal romanzo di Fabio Bartolomei, il film racconta la storia di un gruppo di quarantenni insoddisfatti che tenta il riscatto decidendo di aprire un agriturismo in campagna. L'inatteso arrivo di un camorrista locale e di una vecchia Giulia 1300 cambierà ogni piano. Affiancato da un cast straordinario (tra cui Claudio Amendola e Stefano Fresi), Leo mette in scena una commedia generazionale fresca, rocambolesca e divertente.

Nel capolavoro corale di Paolo Genovese — entrato nel Guinness dei primati come il film con il maggior numero di remake nella storia del cinema —con più di un segreto da nascondere. Durante una cena tra amici, la decisione di mettere gli smartphone al centro del tavolo farà crollare alibi e relazioni. Una prova attoriale intensa e riuscita in uno dei film più iconici e influenti degli ultimi dieci anni.

Nel 2021 Leo è regista e protagonista di una commedia romantica e malinconica che esplora con delicatezza la fine di una lunga storia d'amore. Il suo personaggio, Tommaso, è uno scrittore in crisi che cura anonimamente una rubrica di posta del cuore, attraverso la quale scoprirà che la compagna desidera lasciarlo. Una riflessione intima sul cambiamento e sulla complessità dei sentimenti moderni, arricchita dallo sfondo suggestivo della Capitale.

Dalla comicità brillante di Smetto quando voglio fino alla maturità autoriale dei suoi lavori da regista, Edoardo Leo continua a raccontare le debolezze e i sogni dell'Italia odierna con uno stile unico e inconfondibile. Non resta che preparare i popcorn e iniziare il recupero in streaming!