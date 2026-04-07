Da The Boys a Star Wars: le cinque serie più attese di aprile in streaming

Pubblicazione: 07 aprile alle 13:35

Aprile 2026 si sta rivelando uno dei mesi più straordinari nella storia recente dello streaming. Le piattaforme maggiori stanno lanciando contemporaneamente alcune delle serie più attese dell'anno, creando una settimana che gli appassionati ricorderanno a lungo. Da Prime Video a Disney+, passando per HBO e Netflix, ogni servizio sta giocando le sue carte migliori in una competizione senza precedenti per l'attenzione degli spettatori.

1. The Boys

The Boys - Prime Video

L'evento principale è senza dubbio il ritorno di The Boys per la sua quinta e ultima stagione su Prime Video. Dal suo debutto nel 2019, la serie ha ridefinito il concetto di show supereroistico, mescolando azione brutale, satira tagliente e colpi di scena che hanno tenuto milioni di fan incollati allo schermo. L'8 aprile 2026 segnerà l'inizio della fine con il rilascio dei primi due episodi, un momento che i fan attendono da mesi con un misto di eccitazione e nostalgia.

2. Star Wars: Maul – Shadow Lord

Shadow Lord - Disney+

Ma The Boys non è l'unica grande protagonista di questa settimana. Disney+ ha scelto proprio questo momento per lanciare Star Wars: Maul – Shadow Lord, una serie che espande l'universo della saga più amata del cinema concentrandosi su uno dei villain più iconici del franchise. Darth Maul, il guerriero Sith con il doppio spadone laser rosso che ha debuttato ne La Minaccia Fantasma, torna al centro della scena in una serie che ha già conquistato critica e pubblico con un punteggio perfetto del 100% su Rotten Tomatoes al momento del lancio del 6 aprile.

La serie in due parti esplora il periodo in cui Maul costruisce il suo impero criminale nell'ombra, approfondendo elementi narrativi già introdotti in Star Wars: The Clone Wars ma portandoli a un livello di complessità e maturità mai visto prima. Per i fan di lunga data dell'universo espanso, questo è il tipo di contenuto che rende l'abbonamento a Disney+ assolutamente indispensabile.

3. Hacks

Hacks - HBO

HBO non resta a guardare e risponde con la quinta e ultima stagione di Hacks, una delle comedy più acclamate degli ultimi anni. Con un punteggio del 99% su Rotten Tomatoes costruito nel corso delle prime quattro stagioni, la serie con Jean Smart e Hannah Einbinder rappresenta l'eccellenza della commedia contemporanea americana. Il debutto è fissato per il 9 aprile, con nuovi episodi rilasciati settimanalmente ogni giovedì fino a maggio 2026. La serie ha vinto numerosi Emmy e ha dimostrato che la commedia intelligente e stratificata ha ancora un posto d'onore nel panorama televisivo.

4. The Testaments

The Testaments - HULU

Hulu gioca invece la carta del drama distopico con The Testaments, sequel diretto di The Handmaid's Tale. La nuova serie, guidata da Chase Infiniti, stella emergente del cinema dopo la sua performance nel vincitore dell'Oscar 2026 One Battle After Another, offre una prospettiva inedita sul mondo di Gilead. Il lancio dell'8 aprile prevede tre episodi iniziali, seguiti da rilasci settimanali fino al 27 maggio. Per chi ha amato l'intensità narrativa e la profondità tematica di The Handmaid's Tale, questa è una continuazione che promette di non tradire le aspettative.

5. Big Mistakes

Big Mistakes - Netflix

Netflix chiude il cerchio con Big Mistakes, una comedy in otto episodi creata e interpretata da Dan Levy, vincitore di quattro Emmy per Schitt's Creek. Co-creata con Rachel Sennott, attrice nota per I Love LA, la serie segue Nicky, un uomo che si ritrova ricattato ed entrare nel mondo del crimine organizzato. Tutti gli otto episodi saranno disponibili dal 9 aprile, il che rende Big Mistakes la scelta ideale per un binge watching di fine settimana più leggero rispetto ai toni cupi di The Testaments o all'intensità adrenalinica di The Boys.