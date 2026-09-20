Da videogioco a serie antologica: Far Cry cambierà cast a ogni stagione
Far Cry diventa serie TV su FX con cast stellare: Brendan Gleeson, Jennifer Jason Leigh e Steve Buscemi. Struttura antologica come i videogiochi Ubisoft.
Quando un franchise videoludico che ha conquistato generazioni di giocatori approda sul piccolo schermo, l'attenzione è massima. Far Cry, la saga sparatutto in prima persona di Ubisoft che dal 2004 ha ridefinito il concetto di mondo aperto e libertà d'azione, si prepara a vivere una nuova vita televisiva. E lo fa con un cast che farebbe impallidire molte produzioni cinematografiche.
Far Cry adotterà una struttura antologica, esattamente come i videogiochi da cui prende ispirazione. Ogni stagione presenterà una storia autonoma, con un cast differente e ambientazioni che variano completamente. Chi ha giocato alla saga riconoscerà immediatamente questo approccio: dal primo Far Cry ambientato in un'isola tropicale al terzo capitolo con il suo iconico villain Vaas Montenegro, dal Montana dei fanatici religiosi di Far Cry 5 alla post-apocalittica Hope County di New Dawn, ogni titolo ha sempre raccontato storie separate, unite solo da alcuni elementi tematici ricorrenti.
Noah Hawley, il creatore dietro Fargo e Legion, è figura di garanzia per questo tipo di narrazione. La sua esperienza con il formato antologico nella serie Fargo, che proprio su FX ha dimostrato come reinventare universi narrativi stagione dopo stagione mantenendo alta la qualità, rende la sua presenza particolarmente significativa. Hawley produrrà esecutivamente attraverso il suo banner 26 Keys, nell'ambito del suo accordo generale con FX e Disney Entertainment Television.