Da videogioco a serie antologica: Far Cry cambierà cast a ogni stagione

Pubblicazione: 20 settembre alle 11:45

Quando un franchise videoludico che ha conquistato generazioni di giocatori approda sul piccolo schermo, l'attenzione è massima. Far Cry, la saga sparatutto in prima persona di Ubisoft che dal 2004 ha ridefinito il concetto di mondo aperto e libertà d'azione, si prepara a vivere una nuova vita televisiva. E lo fa con un cast che farebbe impallidire molte produzioni cinematografiche.





Far Cry, fonte: Ubisoft

, attualmente in produzione per il network via cavo e le piattaforme streaming Hulu e Disney+ a livello internazionale., due volte candidato all'Oscar per Le Banshees di Inisherin e In Bruges, guida un ensemble che include, veterana di Fargo dello stesso FX e candidata all'Oscar per The Hateful Eight. Accanto a loro troviamo, volto noto di Midnight Mass,, che vedremo presto in A Knight of the Seven Kingdoms e nella serie Alien: Earth sempre su FX, e, l'attore britannico di Stath Lets Flats e The Afterparty.

Far Cry adotterà una struttura antologica, esattamente come i videogiochi da cui prende ispirazione. Ogni stagione presenterà una storia autonoma, con un cast differente e ambientazioni che variano completamente. Chi ha giocato alla saga riconoscerà immediatamente questo approccio: dal primo Far Cry ambientato in un'isola tropicale al terzo capitolo con il suo iconico villain Vaas Montenegro, dal Montana dei fanatici religiosi di Far Cry 5 alla post-apocalittica Hope County di New Dawn, ogni titolo ha sempre raccontato storie separate, unite solo da alcuni elementi tematici ricorrenti.



Noah Hawley, il creatore dietro Fargo e Legion, è figura di garanzia per questo tipo di narrazione. La sua esperienza con il formato antologico nella serie Fargo, che proprio su FX ha dimostrato come reinventare universi narrativi stagione dopo stagione mantenendo alta la qualità, rende la sua presenza particolarmente significativa. Hawley produrrà esecutivamente attraverso il suo banner 26 Keys, nell'ambito del suo accordo generale con FX e Disney Entertainment Television.





, una strategia di comunicazione che alimenta la curiosità dei fan. Quello che sappiamo è che il progetto era stato segnalato per la prima volta nel novembre 2025 come in sviluppo presso FX, e da allora ha continuato ad accumulare nomi di peso sia davanti che dietro la macchina da presa.