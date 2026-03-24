Dai creatori di Fullmetal Alchemist, ecco Marriagetoxin: l’anime più folle dell’anno potrebbe diventare di culto

Pubblicazione: 24 marzo alle 18:35

Dopo il grande successo di Fullmetal Alchemist, lo studio Bones Film torna a stupire con un nuovo anime ad alto tasso di azione e comicità romantica, intitolato Marriagetoxin. La serie, basata sul manga pubblicato su Shonen Jump+ da Joumyaku e Mizuki Yoda, debutterà il 7 aprile 2026. Al centro della storia c’è Hikaru Gero, erede di una delle famiglie di assassini più potenti del mondo, costretto a trovare la moglie perfetta per proteggere la sorella da responsabilità indesiderate. Tra combattimenti esplosivi, trappole mortali e situazioni surreali, Gero dovrà affrontare missioni impossibili mentre naviga le complicazioni dell’amore, accompagnato dalla misteriosa Mei Kinosaki, abile truffatrice matrimoniale.

Lo studio Bones Film ha affrontato la sfida di tradurre il ritmo frenetico e ledel manga in animazione, progettando, dalle esplosioni di chimica corrosiva alle interazioni comiche tra i protagonisti.: suggerimenti su dialoghi, nomi dei personaggi e ritmo delle scene hanno portato a nuove idee inserite nel fumetto, dimostrando un circolo creativo tra anime e manga. La colonna sonora, con Kill or Kiss all’apertura e Shake Na Baby di AKASAKI alla chiusura, enfatizza il caos e l’energia della serie,

Con l’avvicinarsi dell’uscita, l’attesa per Marriagetoxin continua a crescere, alimentata dalle prime immagini e dalle dichiarazioni del team creativo. Bones Film punta a offrire un prodotto che non solo soddisfi i fan del manga, ma che possa anche conquistare un nuovo pubblico grazie alla sua miscela di adrenalina, comicità e romanticismo. Se le promesse verranno mantenute, la serie potrebbe diventare uno dei titoli più sorprendenti e discussi del 2026.

Fonte / ScreenRant

Con un team di produzione determinato a spingere al massimo le potenzialità dell’animazione moderna,mai realizzati da Bones Film. L’unione tra estetica dinamica, personaggi eccentrici e una narrazione che alterna caos e sentimento promette un’esperienzaTutti gli elementi indicano che potrebbe segnare l’inizio di un nuovo fenomeno di culto.