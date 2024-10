Dakota Fanning ricorda le domande "estremamente inopportune" che le facevano da bambina

Essere bambini prodigio non è facile e nel corso degli anni abbiamo avuto numerose testimonianze al riguardo da parte di ex baby star. Anche Dakota Fanning, ora trentenne, aggiunge la sua voce al coro. Fanning lavora nel mondo dello spettacolo da quando aveva circa sei anni e conserva alcuni ricordi spiacevoli di quel periodo.

Racconta l'attrice:

Aggiunge che era come se l'industria si aspettasse di vederla fallire, di vedere quella piccola "baby star" cadere.

Fanning è grata di aver avuto una vita serena nonostante tutto e di aver proseguito per la sua strada:

La mia famiglia è composta da persone molto gentili, premurose e protettive. Ho una madre che mi ha insegnato come trattare gli altri e anche come trattare me stessa, ed è stata presente in ogni momento. Sono sempre stata trattata con rispetto. Nessuno ha mai detto: "Portate la bambina! Toglietela di mezzo!", non lavoravo con persone che mi trattavano così — venivo rispettata come attrice e, per quanto possibile alla mia età, come loro pari.