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Dal Giappone all'Italia: città distrutte, scontri epici e un leggendario mostro in questo film imperdibile

Godzilla Minus Zero debutta in Italia dopo il record di 31,6 milioni di dollari negli USA. Incassi straordinari in Giappone e vittoria Oscar per gli effetti visivi.

di Alba Rossi
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Debutta oggi, giovedì 12 novembre, nei cinema italiani Godzilla Minus Zero, il nuovo capitolo della saga del lucertolone nucleare che sta letteralmente travolgendo i botteghini mondiali. Dopo aver polverizzato ogni record in Giappone e conquistato il primo posto negli Stati Uniti, il film di Takashi Yamazaki arriva anche da noi, distribuito da Plaion Pictures sia doppiato in italiano sia in versione originale sottotitolata. E gli appassionati potranno goderselo anche nel formato IMAX, per un'esperienza ancora più immersiva. I numeri parlano chiaro: in Giappone, Godzilla Minus Zero ha riscritto la storia del box office incassando oltre 910 milioni di yen, pari a circa 5 milioni di euro, nel solo giorno di debutto. Un risultato che ha richiamato più di 590.000 spettatori nelle sale, segnando un incremento del 201% rispetto all'esordio del precedente Godzilla Minus One. Si tratta del miglior incasso di sempre per un film live-action in una giornata d'apertura in Giappone, considerando sia produzioni nazionali che internazionali.

La trama riprende due anni dopo la sconfitta di Godzilla raccontata nel precedente capitolo. Siamo nel 1948 e il Giappone si sta ancora risollevando dalle devastazioni della guerra e dagli attacchi del mostro. L'ex pilota kamikaze Kōichi Shikishima ha sposato Noriko, sopravvissuta all'attacco di Godzilla nel quartiere di Ginza, e insieme crescono la piccola Akiko con il sostegno della vicina Sumiko Ōta, che ha aperto un orfanotrofio locale. Nel frattempo Kenji Noda, diventato direttore dell'Ufficio governativo per la risposta alle catastrofi su larga scala, collabora con vecchi e nuovi compagni per preparare il Paese ad affrontare eventuali minacce future. E la minaccia non tarda ad arrivare: una nuova creatura mostruosa attacca la città di Matsumoto. Inizialmente simile a un drago dotato di una sola testa, il kaiju scatena venti della potenza di un uragano e sprigiona raggi gravitazionali capaci di sollevare e distruggere tutto ciò che incontra.

Il mostro assume poi la sua forma completa a tre teste, diventando noto come King Ghidorah. Come se non bastasse, Godzilla si rigenera e riemerge dalle acque al largo della costa, più grande e aggressivo di prima. Il regista Takashi Yamazaki torna dietro la macchina da presa dopo il successo planetario di Godzilla Minus One, occupandosi anche della sceneggiatura e degli effetti visivi. Dietro il successo c'è una storia di passione e visione creativa. Il produttore Kazuaki Kishida ha rivelato che i primi progetti per un sequel di Godzilla Minus One risalgono alla fine di maggio 2023, quando la prima proiezione riservata ai dipendenti della Toho suscitò reazioni particolarmente entusiaste. Poco prima dell'uscita nelle sale del primo film, avvenuta nel novembre 2023, Yamazaki presentò una prima bozza della trama composta da cinque pagine. Sebbene alcuni elementi fossero diversi rispetto alla versione definitiva, l'impianto narrativo principale era già stato delineato.

In seguito al successo travolgente di Godzilla Minus One, diventato uno dei film giapponesi con i maggiori incassi di sempre e vincitore del premio Oscar per i migliori effetti visivi, Yamazaki venne ufficialmente confermato alla regia del nuovo capitolo il 1° novembre 2024. L'11 febbraio 2025, durante la 23ª edizione dei Visual Effects Society Awards, il regista rivelò che la sceneggiatura e gli storyboard erano ancora in lavorazione, anticipando che la produzione avrebbe probabilmente richiesto un budget superiore a quello del film precedente, realizzato con meno di 15 milioni di dollari. Ed è proprio questo aspetto a rendere il successo ancora più impressionante: con un budget ridottissimo per gli standard hollywoodiani, Yamazaki è riuscito a confezionare un'opera visivamente sbalorditiva che ha sbaragliato la concorrenza di blockbuster multimilionari. Un trionfo dell'artigianalità e della visione autoriale contro la logica del "più spendi, più incassi" che domina il cinema americano.

Il regista ha già dichiarato di essere disposto a tornare per dirigere un terzo film di questa saga, qualora Toho decidesse di proseguire. La pellicola rappresenta la 34esima prodotta dallo storico studio giapponese che detiene i diritti del franchise e il sesto film della cosiddetta era Reiwa di Godzilla, l'ultima fase creativa del personaggio iniziata nel 2016. E adesso tocca all'Italia rispondere a questo fenomeno globale. Riuscirà Godzilla Minus Zero a conquistare anche il pubblico italiano come ha fatto in Giappone e negli Stati Uniti? I presupposti ci sono tutti: recensioni entusiastiche, effetti visivi da Oscar, una storia emotivamente coinvolgente e la possibilità di vederlo in IMAX. Il lucertolone nucleare, che ha origine da una storia vera, è pronto a scalare le classifiche anche nelle nostre sale.

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