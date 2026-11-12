Dal Giappone all'Italia: città distrutte, scontri epici e un leggendario mostro in questo film imperdibile

Pubblicazione: 12 novembre alle 17:30

Debutta oggi, giovedì 12 novembre, nei cinema italiani Godzilla Minus Zero, il nuovo capitolo della saga del lucertolone nucleare che sta letteralmente travolgendo i botteghini mondiali. Dopo aver polverizzato ogni record in Giappone e conquistato il primo posto negli Stati Uniti, il film di Takashi Yamazaki arriva anche da noi, distribuito da Plaion Pictures sia doppiato in italiano sia in versione originale sottotitolata. E gli appassionati potranno goderselo anche nel formato IMAX, per un'esperienza ancora più immersiva. I numeri parlano chiaro: in Giappone, Godzilla Minus Zero ha riscritto la storia del box office incassando oltre 910 milioni di yen, pari a circa 5 milioni di euro, nel solo giorno di debutto. Un risultato che ha richiamato più di 590.000 spettatori nelle sale, segnando un incremento del 201% rispetto all'esordio del precedente Godzilla Minus One. Si tratta del miglior incasso di sempre per un film live-action in una giornata d'apertura in Giappone, considerando sia produzioni nazionali che internazionali.





La trama riprende due anni dopo la sconfitta di Godzilla raccontata nel precedente capitolo. L'ex pilota kamikaze Kōichi Shikishima ha sposato Noriko, sopravvissuta all'attacco di Godzilla nel quartiere di Ginza, e insieme crescono la piccola Akiko con il sostegno della vicina Sumiko Ōta, che ha aperto un orfanotrofio locale.. E la minaccia non tarda ad arrivare: una nuova creatura mostruosa attacca la città di Matsumoto. Inizialmente simile a un drago dotato di una sola testa, il kaiju scatena venti della potenza di un uragano e sprigiona raggi gravitazionali capaci di sollevare e distruggere tutto ciò che incontra.

Il mostro assume poi la sua forma completa a tre teste, diventando noto come King Ghidorah. Come se non bastasse, Godzilla si rigenera e riemerge dalle acque al largo della costa, più grande e aggressivo di prima. Il regista Takashi Yamazaki torna dietro la macchina da presa dopo il successo planetario di Godzilla Minus One, occupandosi anche della sceneggiatura e degli effetti visivi. Dietro il successo c'è una storia di passione e visione creativa. Il produttore Kazuaki Kishida ha rivelato che i primi progetti per un sequel di Godzilla Minus One risalgono alla fine di maggio 2023, quando la prima proiezione riservata ai dipendenti della Toho suscitò reazioni particolarmente entusiaste. Poco prima dell'uscita nelle sale del primo film, avvenuta nel novembre 2023, Yamazaki presentò una prima bozza della trama composta da cinque pagine. Sebbene alcuni elementi fossero diversi rispetto alla versione definitiva, l'impianto narrativo principale era già stato delineato.

In seguito al successo travolgente di Godzilla Minus One, diventato uno dei film giapponesi con i maggiori incassi di sempre e vincitore del premio Oscar per i migliori effetti visivi, Yamazaki venne ufficialmente confermato alla regia del nuovo capitolo il 1° novembre 2024. L'11 febbraio 2025, durante la 23ª edizione dei Visual Effects Society Awards, il regista rivelò che la sceneggiatura e gli storyboard erano ancora in lavorazione, anticipando che la produzione avrebbe probabilmente richiesto un budget superiore a quello del film precedente, realizzato con meno di 15 milioni di dollari. Ed è proprio questo aspetto a rendere il successo ancora più impressionante: con un budget ridottissimo per gli standard hollywoodiani, Yamazaki è riuscito a confezionare un'opera visivamente sbalorditiva che ha sbaragliato la concorrenza di blockbuster multimilionari. Un trionfo dell'artigianalità e della visione autoriale contro la logica del "più spendi, più incassi" che domina il cinema americano.



