Dal Grande Fratello Vip all’Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro ripete la stessa gag: il dettaglio divertente

Pubblicazione: 21 ottobre alle 17:07

Carmen Di Pietro è riuscita ancora una volta a strappare una risata al pubblico televisivo con una domanda decisamente insolita. Durante una diretta del Grande Fratello Vip, la showgirl ha chiesto a Ilary Blasi di informarsi su una questione che riguardava il figlio Alessandro, aveva pagato il ticket per accedere alla ZTL? Un pensiero apparentemente fuori contesto, considerando che Carmen si trovava nel bel mezzo di una puntata in prima serata. Eppure, dietro quella richiesta c'era qualcosa di più di una semplice preoccupazione familiare. La scena, infatti, richiama un episodio televisivo di oltre vent'anni fa, quando la concorrente partecipava a un altro celebre reality.

carmen di pietro: “volevo sapere se mio figlio alessandro ha pagato la ZTL” https://t.co/Gioy5RPWqh — gfvip out of context (@oocGFVIP) October 19, 2026

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Carmen ha approfittato di un collegamento con Ilary Blasi per rivolgere alla conduttrice una richiesta molto concreta, sapere se Alessandro si fosse ricordato di pagare il ticket per l'accesso alla zona a traffico limitato. La showgirl ha spiegato di voler chiarire il dubbio senza continuare a pensarci per giorni. Il contrasto tra la solennità della diretta televisiva e una questione burocratica così quotidiana ha reso il momento particolarmente divertente. Non si trattava di un'uscita completamente nuova per chi conosce la storia televisiva di Carmen.

Il precedente risale al 2004, quando Di Pietro era tra i concorrenti della seconda edizione dell'Isola dei Famosi, trasmessa su Rai 2 e condotta da Simona Ventura. All'epoca la showgirl si trovava in Honduras, in condizioni decisamente più difficili rispetto a quelle della Casa del reality attuale. Provata dalla permanenza sull'isola e da una razione alimentare ridotta a circa 50 grammi di riso al giorno, aveva raccontato le proprie difficoltà durante un collegamento con lo studio. Dopo un intervento dai toni teatrali, Carmen aveva spostato l'attenzione su una questione economica che le stava particolarmente a cuore, aveva chiesto se il compagno di allora, Giuseppe Iannoni, avesse pagato le tasse del commercialista. Iannoni era il padre dei suoi figli Alessandro e Carmelina.

La somiglianza tra i due episodi sta soprattutto nel contrasto tra il contesto e la domanda. Nel 2004, mentre la concorrente affrontava la fame e la fatica del reality, la sua preoccupazione era rivolta agli adempimenti fiscali del compagno. Oggi, durante una puntata in diretta, il dubbio riguarda invece il pagamento della ZTL da parte del figlio. In entrambi i casi, una questione domestica e amministrativa è diventata il fulcro di una scena comica proprio perché inserita in una situazione del tutto inaspettata. Il vecchio filmato dell'Isola dei Famosi permette di leggere la battuta attuale come una ripresa consapevole di un meccanismo che aveva già divertito il pubblico.

Carmen di Pietro show alla seconda edizione de"L'Isola dei famosi" (2004) archivio personale. #GFVIP https://t.co/IFfyYl7wnW — LALLERO (@see_lallero) October 19, 2026