Dalla morte un nuovo inizio carico di emozioni: cosa significa davvero il finale di Due Spicci, la nuova serie di Zerocalcare

Pubblicazione: 09 giugno alle 15:25

Il mondo narrativo di Michele Rech, in arte Zerocalcare, ha fatto di nuovo centro. Con il suo ultimo progetto, l'autore romano è riuscito a incollare allo schermo milioni di spettatori, alternando risate a momenti di profonda riflessione. Ma se c’è una cosa che ha lasciato i numerosi fans e telespettatori senza parole è l'enigmatico e inaspettato epilogo. Cosa significa davvero il finale di Due Spicci? Tra tensione narrativa, svolte improvvise e momenti emotivamente pesanti, la conclusione dell’opera non punta a un classico lieto fine, ma a un messaggio più ampio e profondamente coerente con il pensiero dell’autore romano: la vita non si chiude mai davvero in modo ordinato.

Una scena di Due Spicci con Zerocalcare e l'Armadillo, fonte: Netflix

Nel corso della serie, il protagonista si trova a fare i conti con i fantasmi del passato, le solite ansie generazionali e la perenne sensazione di non essere mai "abbastanza". La narrazione si sviluppa su undall'altro una metafora visiva che dà il titolo alla serie. Tutto converge in quegli ultimi quindici minuti, dove le maschere cadono e i nodi vengono al pettine. Nel finale di Due Spicci il conflitto principale legato a Paturnia, figura centrale del racconto, trova una risoluzione solo apparente.

La sua morte non rappresenta una vera liberazione per i protagonisti, ma piuttosto l’inizio di una nuova fase fatta di conseguenze emotive, senso di colpa e fragilità irrisolte. Zerocalcare costruisce una chiusura volutamente non spettacolare: non esiste una vittoria definitiva, né una punizione che rimetta tutto a posto. Per capire l'ultima scena bisogna comprendere cosa rappresentano quei "due spicci" che i personaggi continuano a scambiarsi e a cercare. Non si tratta di soldi, o almeno non solo in senso letterale. In primis hanno un valore emotivo: I due spicci sono il residuo delle nostre aspettative giovanili. Quello che ci rimasto in tasca dopo che la vita ha fatto "il resto".

Inoltre sono un compromesso con la realtàconfigurano il prezzo da pagare per rimanere integri in un mondo che ti chiede costantemente di venderti. Nel finale, il gesto di lasciare (o ricevere) quelle monete assume un significato chiarissimo:. Zerocalcare afferma con determinazione che non occorre diventare eroi o svoltare per affermarsi, a volte, è sufficiente conservare un minimo di umanità e di coerenza con se stessi. Quei "due spicci", appunto. Il finale coinvolge anche Cinghiale, Secco e l'Armadillo considerati specchio di una generazione che non esita anche a mostrare le sue fragilità. Per Zerocalcarec'è la vita vera che è fatta di delusioni, treni persi, pizze fredde, ma soprattutto d'amici che restano anche quando tutto crolla.