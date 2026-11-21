Pubblicazione: 21 novembre alle 11:55

L’incontro tra il cantautorato italiano degli anni Ottanta e l’universo digitale di Rockstar Games è uno di quei cortocircuiti pop capaci di catturare immediatamente l’attenzione degli appassionati di musica, cinema e intrattenimento. A quarantatré anni dalla sua pubblicazione, "Hai capito o no?" di Ron approda ufficialmente tra i brani selezionati per Grand Theft Auto VI, trasformando le strade assolate di Vice City in un palcoscenico inaspettato per la canzone d’autore nostrana.

Non si tratta di una semplice comparsata sonora, ma di un inserimento curato nei minimi dettagli all’interno di una delle saghe videoludiche più influenti e cinematografiche della storia. Da sempre, infatti,, capaci di dettare tendenze e riportare in auge gemme del passato davanti a una platea globale di milioni di utenti. Il brano scelto per l'occasione risale al 1983 ed è contenuto nello storico album dal vivo Tutti cuori viaggianti.

Per gli amanti della musica internazionale, la melodia risulterà subito familiare: "Hai capito o no?" è infatti l'adattamento in lingua italiana di "I Can't Go for That (No Can Do)", celebre hit del duo americano Hall & Oates. Proprio questo legame transatlantico rende la scelta ancora più coerente con l’immaginario del titolo. Lo stesso Ron, commentando la notizia, ha ricordato come quel pezzo rappresenti una fase cruciale della sua carriera, legata a un lungo viaggio negli Stati Uniti nei primi anni Ottanta.

Un periodo di intensa ricerca artistica che permise al cantautore lombardo di confrontarsi con le sonorità angloamericane e di conoscere personalmente artisti del calibro di Daryl Hall e John Oates, dando vita a una tournée all'insegna della sperimentazione. A rendere l’operazione ancora più appetibile per il pubblico cinefilo è il contesto in cui il brano verrà trasmesso. La canzone di Ron entrerà nella rotazione di Kaleidoscope FM, un’emittente fittizia dedicata ai grandi classici internazionali che accompagnerà i giocatori durante le loro missioni e gli inseguimenti al volante.

A fare gli onori di casa dietro il microfono virtuale della stazione ci sarà una voce d’eccezione del grande schermo: l’attoreUn connubio tra cinema, grande musica e gaming che conferma la portata ormai trasversale delle produzioni Rockstar. La presenza del cantautore pavese non è un caso isolato all'interno della ricchissima tracklist del gioco.

A rappresentare l'Italia nella nuova avventura ambientata a Vice City c’è anche Kano con il brano "Another Life", progetto firmato dal produttore romano Claudio Donato. Un doppio omaggio al suono italiano degli anni Ottanta che dimostra quanto il patrimonio musicale del nostro Paese continui a esercitare un fascino irresistibile anche nelle produzioni pop più attese a livello planetario.