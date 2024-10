Daniel Brühl svela di aver partecipato a un misterioso film disastroso: "Tutto è andato storto"

Pubblicazione: 02 ottobre alle 13:59

Lavorare per la Marvel può non sembrare un'impresa facile: tanti soldi, tante persone, tante gerarchie, ma per Daniel Brühl — che ha interpretato il villain dell'MCU Helmut Zemo sia in Captain America: Civil War che in The Falcon and the Winter Soldier su Disney+ - non è stata un'esperienza difficile. Anzi, ha raccontato di essere sempre stato trattato con rispetto e che aveva "l'impressione che fosse una macchina ben oliata".

Ho fatto un altro film che preferirei non menzionare in questo momento che sembrava davvero un totale disastro. Dal secondo in cui sono arrivato sul set, tutto è andato storto e non c'era via d'uscita. Quella nave è davvero affondata, ed è stato così frustrante tornare a casa ogni sera pensando: "Domani potrebbe essere un giorno migliore" quando no, era solo un disastro. Quindi ho pensato molto a quel film.

L'attore ha avuto però un'esperienza negativa sul set di un film che ha scelto di non nominare (ma che magari si può scoprire con un bel lavoro di ricerca):

Similmente a quell'esperienza, infatti, Brühl recita in una serie tv HBO, The Franchise , in uscita il 6 ottobre negli USA. La serie segue la troupe di un film di un franchise poco amato — Tecto: Eye of the Storm — mentre lottano per trovare il loro posto “in un universo cinematografico selvaggio e indisciplinato". Brühl interpreta il regista del film.