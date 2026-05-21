Daniel Craig e Monica Bellucci scoprono il segreto più oscuro di James Bond: il film che cambia tutta la saga torna stasera in tv

Pubblicazione: 21 maggio alle 08:30

Questa sera, Giovedì 21, Tv8 propone in prima serata (dalle ore 21:40) uno dei capitoli più ambiziosi e discussi della saga di James Bond: 007 Spectre, il ventiquattresimo film ufficiale dedicato all'agente segreto più famoso del cinema e il quarto con Daniel Craig nei panni dell'agente segreto più famoso ed amato della storia del cinema.

Diretto da, già regista del precedente e acclamatorappresenta un punto di svolta nella moderna interpretazione del personaggio di Bond. Il film riporta sullo schermoche dà il titolo alla pellicola, una presenza storica nell'universo bondiano che mancava dal grande schermo da decenni. SPECTRE, acronimo di, Terrorism, Revenge and Extortion, è stata per anni l'antagonista principale di 007 nei romanzi di Ian Fleming e nei primi film della saga, prima di sparire per questioni di diritti.

La trama prende il via da un messaggio criptico che James Bond riceve dal passato, un'eredità che lo porterà in una missione non autorizzata a Città del Messico. Qui l'agente deve sventare un attentato orchestrato da un'organizzazione criminale, ma le sue azioni causano un incidente diplomatico che mette in discussione la sua permanenza nel MI6. A Londra, il nuovo M interpretato da Ralph Fiennes si trova sotto pressione: Max Denbigh, a capo della sicurezza nazionale e interpretato da Andrew Scott, spinge per sostituire il sistema degli agenti 00 con un programma di sorveglianza globale chiamato Nove Occhi.

Léa Seydoux interpreta Madeleine Swann, una psichiatra che diventa non solo alleata ma anche interesse romantico di Bond. Il loro rapporto aggiunge una dimensione emotiva al film, esplorando la possibilità per 007 di avere una vita oltre il servizio segreto. La ricerca della verità porta Bond e Madeleine attraverso diverse location mozzafiato: dalle Alpi austriache al deserto marocchino, fino a un confronto finale che riporta tutto a Londra. L'agente segreto che scoprirà presto un segreto oscuro che gli farà mettere in discussione tante delle cose fatte in passato, cambiandolo per sempre.

Le riprese di Spectre sono iniziate l'8 dicembre 2014 ai Pinewood Studios etra Londra, Roma, Città del Messico e l'Austria. La produzione ha affrontato diverse sfide, inclusa la sospensione temporanea dovuta a undurante le riprese, che ha richiesto un intervento chirurgico durante la pausa pasquale del 2015. L'attore ha dovuto sottoporsi a un'operazione per riparare il danno, un episodio che ha alimentato le speculazioni sul suo futuro nella saga.

La colonna sonora presenta Writing's on the Wall di Sam Smith, che ha vinto l'Oscar come migliore canzone originale, un riconoscimento prestigioso per la saga. Il cast stellare anche Monica Bellucci nei panni di Lucia Sciarra, Ben Whishaw nei panni di Q, Naomie Harris come Eve Moneypenny e Rory Kinnear nel ruolo di Bill Tanner, figure ormai consolidate nell'universo Bond dell'era Craig.

Daniel Craig in 007 Spectre, fonte: Sony Pictures

007 Spectre rappresenta il penultimo capitolo dell'era Daniel Craig, seguito nel 2021 da No Time to Die, che ha chiuso definitivamente l'arco narrativo iniziato con Casino Royale nel 2006. Guardare Spectre oggi significa quindi rivisitare un tassello fondamentale di quella che si è rivelata una delle saghe con Bond più apprezzate dai fan del personaggio, riuscendo nell'impresa per nulla semplice di portare James Bond nel ventunesimo secolo.