Daniel Day-Lewis torna in attività dopo 7 anni in Anemone, diretto dal figlio Ronan: eccolo sul set!

Pubblicazione: 02 ottobre alle 08:57

Nel 2017, dopo aver recitato nel Filo nascosto, Daniel Day-Lewis aveva annunciato il suo ritiro dalle scene. Secondo quanto riporta Cinemabland, il grande attore ha deciso ora di tornare in attività, per prendere parte a un progetto molto particolare.

Si tratta infatti del film, diretto da suo figlio, Ronan Day-Lewis. I due hanno inoltre scritto insieme la sceneggiatura del progetto, che si concentrerà "sull'intricato rapporto tra padri, figli e fratelli e sulle dinamiche dei rapporti familiari". Alla produzione troviamo Focus Features e Plan B, mentre la Universal si occuperà della distribuzione in tutto il mondo.

Ecco alcune foto dell'attore sul set condivise su Twitter:

Anemone segnerà il debutto come sceneggiatore di Daniel Day-Lewis nonché il primo lungometraggio come regista di Ronan, che in precedenza ha diretto alcuni corti. Nel cast ci sono anche Sean Bean, Samantha Morton, Samuel Bottomley e Safia Oakley-Green. Non sono disponibili al momento ulteriori dettagli.