Danny Glover, l'attore di Arma Letale, rivela di avere una malattia neurodegenerativa (ed è molto preoccupante)

Pubblicazione: 02 luglio alle 11:32

A 79 anni, Danny Glover ha deciso di condividere pubblicamente una diagnosi che porta con sé da alcuni anni: l'Alzheimer. L'annuncio è arrivato durante un'intervista al programma Today, dove l'attore statunitense, indimenticabile volto della saga di Arma Letale, ha parlato apertamente della malattia neurodegenerativa che sta progressivamente modificando la sua vita quotidiana.

Predator 2 - 20 Century Fox

"In un certo senso riesco ancora a conviverci", ha spiegato Glover con una serenità che ha colpito molti spettatori. "So che, con il passare del tempo e il progredire della malattia, le cose cambieranno e saranno diverse da prima." Parole che racchiudono la consapevolezza di

La diagnosi è arrivata poco dopo il 2022, anno in cui l'attore ha ricevuto l'Oscar onorario alla carriera, un riconoscimento che ha celebrato decenni di interpretazioni memorabili. Dal ruolo di Roger Murtaugh in Arma Letale al commovente personaggio di Albert Johnson ne Il colore viola di Steven Spielberg, passando per Witness al confine tra due mondi e Places in the Heart, Glover ha costruito una filmografia che attraversa generi e generazioni.

Il colore viola - Warner Bros Pictures

Secondo quanto raccontato nell'intervista,: il linguaggio, la memoria e i movimenti sono tra le funzioni che la malattia sta gradualmente intaccando. Nonostante questo,, convinto che il cinema e l'arte possano ancora giocare un ruolo fondamentale nella comprensione dei grandi temi della società.

La decisione di rendere pubblica la diagnosi non è stata presa in solitudine. La famiglia, in particolare la figlia Mandisa, ha sostenuto e incoraggiato questa scelta. Mandisa ha spiegato che era importante dare al padre la possibilità di raccontare personalmente la propria esperienza, prima che la malattia potesse limitare ulteriormente la sua capacità comunicativa. Un gesto di rispetto e di amore che ha permesso a Glover di mantenere il controllo sulla propria narrazione. Glover spera che la sua testimonianza possa incoraggiare altri a parlare, a cercare diagnosi tempestive e a non vergognarsi di una condizione che riguarda milioni di persone in tutto il mondo.

L'Alzheimer non è solo una questione medica, ma anche culturale e sociale: affrontarlo apertamente significa aiutare a normalizzare la conversazione intorno alla demenza, abbattere pregiudizi e costruire reti di supporto più efficaci. Nonostante la diagnosi, l'attore non ha intenzione di ritirarsi completamente dalla scena pubblica. Continua a partecipare a eventi, a sostenere cause che gli stanno a cuore e a mantenere viva la propria voce. La malattia c'è, il decorso è progressivo e inevitabile, ma Danny Glover ha scelto di affrontarla con la stessa determinazione che ha caratterizzato i suoi personaggi più iconici sullo schermo.