Daredevil: Rinascita verso la fine? La stagione 3 sarebbe l’ultima e arriva uno scossone dietro le quinte

Pubblicazione: 22 settembre alle 08:00

Il ritorno di Daredevil nel Marvel Cinematic Universe avrà una vita più breve del previsto. Daredevil: Rinascita si concluderà infatti con la terza stagione, che sarà quindi l'ultima della serie con Charlie Cox nei panni di Matt Murdock, ma non è l'unica novità arrivata nelle ultime ore, perché dietro le quinte si è consumato anche un cambiamento decisamente importante. Secondo quanto riportato in esclusiva da The Hollywood Reporter, Marvel Studios avrebbe infatti deciso di chiudere Daredevil: Rinascita con la stagione 3.

Le riprese del nuovo ciclo di episodi sono terminatee il progetto si trova attualmente in, in vista dell'arrivo previsto nel 2027. Marvel non ha commentato ufficialmente la notizia. A sorprendere ancora di più è però quanto accaduto dietro le quinte., showrunner che aveva guidato la serie dopo la grande revisione creativa voluta da Marvel Studios e che era rimasto al timone anche per la seconda stagione, non sta più lavorando a. Il suo contratto sarebbe arrivato alla naturale scadenza e non sarebbe stato rinnovato.

Il tempismo rende la separazione particolarmente interessante. Scardapane lascia infatti il progetto mentre la terza stagione è ancora in post-produzione, anche se una fonte citata da THR sostiene che i lavori sarebbero ormai nelle fasi finali. Al momento non è chiaro chi si occuperà di accompagnare gli episodi fino alla conclusione definitiva. Si tratta di un cambiamento significativo considerando il ruolo avuto da Scardapane nella travagliata storia di Born Again. Marvel Studios lo aveva chiamato nel 2023 dopo aver deciso di rivedere profondamente la prima versione della serie, inizialmente affidata a Matt Corman e Chris Ord.

Excl: Marvel TV show DAREDEVIL: BORN AGAIN to end with Season 3 as showrunner Dario Scardapane, who headed up the 2nd season, exits the show during post-production. W/ Rick Porter https://t.co/0UJTPAuT2g — Borys Kit (@Borys_Kit) September 21, 2026

Una parte del materiale già girato venne mantenuta, ma furono realizzati un nuovo primo episodio e due nuovi episodi conclusivi, oltre a diverse scene aggiuntive pensate per riavvicinare il progetto al Daredevil conosciuto su Netflix. Da quel momento Scardapane era diventato uno dei principali artefici della nuova identità della serie, lavorando insieme a Marvel Studios e ai registi Justin Benson e Aaron Moorhead. La seconda stagione, arrivata su Disney+ il 24 marzo 2026, ha continuato a sviluppare lo scontro tra Matt Murdock e Wilson Fisk, riportando in scena anche diversi volti conosciuti dai fan.

Daredevil, fonte: Marvel

La terza stagione era stata ufficialmente confermatae, negli ultimi mesi, tutto lasciava pensare chepotesse avere ancora parecchia strada davanti a sé. Lo stessoaveva parlato apertamente del futuro della serie, arrivando a ragionare sul destino dello scontro tra Matt Murdock e Wilson Fisk. Lo showrunner aveva spiegato che i due personaggi stavano procedendo verso qualcosa di inevitabile,quale sarebbe stato il punto d'arrivo. Aveva però anche ammesso di avere già delle idee su come chiudere la storia qualora Marvel avesse deciso di arrivare alla conclusione. Parole che, alla luce delle novità di oggi, assumono inevitabilmente un peso differente.

Anche Charlie Cox aveva avuto qualche sospetto sul futuro della serie. Parlando del grande colpo di scena che chiude la seconda stagione, l'attore aveva raccontato di aver inizialmente pensato che una scelta narrativa così radicale potesse indicare proprio l'avvicinarsi del finale. Cox si era poi detto sorpreso quando aveva scoperto che sarebbe stata realizzata un'altra stagione. Daredevil: Rinascita avrà quindi ancora un ultimo capitolo per chiudere la storia di questa incarnazione televisiva dell'Uomo senza paura.

Questo, naturalmente, non significa necessariamente che Charlie Cox sia destinato ad abbandonare il personaggio o il Marvel Cinematic Universe: al momento la notizia riguarda la conclusione della serie televisiva, mentre Marvel non ha annunciato cosa riserverà successivamente a Matt Murdock. Dopo una cancellazione, anni di richieste da parte dei fan, un ritorno nell'MCU e persino una profonda rivoluzione creativa a riprese già iniziate, Daredevil si prepara dunque ad affrontare un'altra volta il suo ultimo atto. Questa volta, però, la terza stagione di Rinascita (le riprese sono già terminate) saprà fin dall'inizio di dover portare Matt Murdock e Wilson Fisk verso quella conclusione che Scardapane aveva già definito inevitabile.