Dark e Modern Family riunite, nella serie da riscoprire che ha cambiato la storia della televisione
This Is Us ha rivoluzionato la TV con la sua struttura narrativa non lineare. L'analisi del dramma NBC che ha cambiato le serie familiari e influenzato show successivi.
This Is Us ha debuttato su NBC portando con sé un cast corale di peso: Sterling K. Brown, Mandy Moore, Chrissy Metz, Milo Ventimiglia, Alexandra Breckenridge, Ron Cephas Jones. Insieme hanno dato vita alla famiglia Pearson, seguendone le vicende intrecciate attraverso un secolo di storia familiare complessa e stratificata. Ma ciò che ha reso This Is Us un fenomeno culturale non è stata semplicemente la qualità delle interpretazioni o l'intensità emotiva delle storie raccontate. La serie creata da Dan Fogelman ha fatto qualcosa che pochi drama familiari mainstream avevano osato fino a quel momento: ha preso le innovazioni narrative dei cosiddetti Mystery Box show, quelle serie che da Lost in poi avevano rivoluzionato il modo di costruire una trama televisiva, e le ha applicate a un contesto apparentemente tradizionale come quello del dramma generazionale.
Persino se paragonata a saghe familiari successive come Yellowstone di Taylor Sheridan, This Is Us mantiene un livello di ambizione narrativa notevole. L'uso di flashback, flash forward e storytelling anacronico ha permesso alla serie NBC di rendere ogni sviluppo familiare un momento di tensione drammatica autentica. È stato detto della serie sci-fi Dark di Netflix che fosse uno dei pochi show capaci di evitare completamente il problema degli spoiler, poiché gli elementi di viaggio nel tempo rendevano gli eventi stessi meno sorprendenti del modo in cui venivano rivelati. In molti sensi, This Is Us condivide questa qualità peculiare.
Man mano che le sei stagioni della serie si susseguivano, rendendo la storia della famiglia Pearson sempre più intricata, This Is Us ha acquisito quella stessa qualità anti-spoiler che caratterizza capolavori come Dark. Non erano tanto i singoli colpi di scena a colpire lo spettatore, quanto il modo artistico in cui ogni rivelazione veniva orchestrata e posizionata all'interno della narrazione complessiva. Questa maestria strutturale si è rivelata incredibilmente influente negli anni successivi. Serie come A Million Little Things di ABC, Firefly Lane di Netflix e persino The Haunting of Hill House di Mike Flanagan hanno tutti attinto dalla struttura innovativa di This Is Us. Nel frattempo, thriller come Yellowjackets e Cruel Summer hanno esplorato cosa sarebbe potuto succedere applicando lo stesso approccio narrativo a storie più oscure e disturbanti, offrendo una versione più dark della medesima premessa.