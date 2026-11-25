Pubblicazione: 25 novembre alle 13:00

This Is Us ha debuttato su NBC portando con sé un cast corale di peso: Sterling K. Brown, Mandy Moore, Chrissy Metz, Milo Ventimiglia, Alexandra Breckenridge, Ron Cephas Jones. Insieme hanno dato vita alla famiglia Pearson, seguendone le vicende intrecciate attraverso un secolo di storia familiare complessa e stratificata. Ma ciò che ha reso This Is Us un fenomeno culturale non è stata semplicemente la qualità delle interpretazioni o l'intensità emotiva delle storie raccontate. La serie creata da Dan Fogelman ha fatto qualcosa che pochi drama familiari mainstream avevano osato fino a quel momento: ha preso le innovazioni narrative dei cosiddetti Mystery Box show, quelle serie che da Lost in poi avevano rivoluzionato il modo di costruire una trama televisiva, e le ha applicate a un contesto apparentemente tradizionale come quello del dramma generazionale.

Mentre serie come The Leftovers di HBO o il reboot di Westworld del 2016 portavano avanti l'eredità di Lost in territori sempre più sperimentali,. La struttura temporale non lineare della serie ha trasformato quello che poteva essere un semplice racconto familiare in un puzzle narrativo avvincente. La storia saltava da un'epoca all'altra, permettendo alle vicende dei vari membri della famiglia di intrecciarsi in modi che svelavano gradualmente strati di storia familiare senza mai rivelare troppo in una volta sola., rendendo ogni rivelazione parte di un mosaico più grande e complesso.notevole. L'uso di flashback, flash forward e storytelling anacronico ha permesso alla serie NBC di rendere ogni sviluppo familiare un momento di tensione drammatica autentica., poiché gli elementi di viaggio nel tempo rendevano gli eventi stessi meno sorprendenti del modo in cui venivano rivelati. In molti sensi, This Is Us condivide questa qualità peculiare.

Man mano che le sei stagioni della serie si susseguivano, rendendo la storia della famiglia Pearson sempre più intricata, This Is Us ha acquisito quella stessa qualità anti-spoiler che caratterizza capolavori come Dark. Non erano tanto i singoli colpi di scena a colpire lo spettatore, quanto il modo artistico in cui ogni rivelazione veniva orchestrata e posizionata all'interno della narrazione complessiva. Questa maestria strutturale si è rivelata incredibilmente influente negli anni successivi. Serie come A Million Little Things di ABC, Firefly Lane di Netflix e persino The Haunting of Hill House di Mike Flanagan hanno tutti attinto dalla struttura innovativa di This Is Us. Nel frattempo, thriller come Yellowjackets e Cruel Summer hanno esplorato cosa sarebbe potuto succedere applicando lo stesso approccio narrativo a storie più oscure e disturbanti, offrendo una versione più dark della medesima premessa.





. La serie ha dimostrato che il pubblico mainstream era pronto per strutture narrative complesse, che non serviva relegare l'innovazione formale ai generi sci-fi o thriller, e che un dramma familiare poteva essere tanto sofisticato quanto qualsiasi mystery box show.. Ha preso la portata epica delle saghe familiari letterarie come Pachinko e l'ha fusa con la struttura non lineare delle serie mystery, creando qualcosa di genuinamente nuovo per la televisione generalista.