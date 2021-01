Deadline riporta in esclusiva chedirigerà per la A24 il nuovo filmcon protagonista

Il film sarà tratto dall’omonima opera teatrale scritta da Samuel D. Hunter (Greater Clements) che si occuperà di scrivere anche la sceneggiatura.

L’opera ha debutto nel 2012 a teatro, è stata lodata dal New York Times e ha vinto un Drama Desk Award, il Lucille Lortel Award nella categoria Outstanding Play e un GLAAD Media Award.

“Adattare la mia opera teatrale in una sceneggiatura è stato un atto d’amore per me” ha commentato Hunter. “Questa storia la sento profondamente personale e sono molto grato che avrà occasione di toccare un pubblico più ampio. Amo Darren sin da quando ho visto Requiem for a Dream quando ero un novellino al college mentre scrivevo le mie prime opere e sono così grato del fatto che apporterà il suo unico talento e la sua visione a questo film“.

The Whale è il primo film diretto da Aronofsky sin dal thriller girato per la Paramount, Madre! con Jennifer Lawrence. Quanto a Fraser, di recente abbiamo l’attore è apparso nella serie limitata per FX intitolata Trust.

