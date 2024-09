Dave Bautista rassicura i fan sulla sua perdita di peso degli ultimi mesi: "Più dimagrivo, meglio mi sentivo"

Pubblicazione: 16 settembre alle 17:02

Dave Bautista, da ex wrestler, ha sempre sfoggiato un fisico imponente e muscoloso. Alcune sue recenti apparizioni mostrano invece che l'attore ha perso diverso peso, e alcuni fan si sono preoccupati per questo improvviso cambiamento.

Ho iniziato a dimagrire perché ero ingrassato molto. Sono diventato davvero grosso per un ruolo, [...] pesavo intorno alle 315 libbre [circa 142 chili] e ho preso peso molto velocemente. Probabilmente ho esagerato, forse ero un po' troppo grosso. Ho messo su una quantità di peso scomoda, ci è voluto un sacco di tempo per perderlo.

Bautista ha voluto rassicurare tutti che sta bene e che, anzi, è in perfetta salute. L'attore ha raccontato che aveva messo su molto peso per il suo ruolo in Bussano alla porta di M. Night Shyamalan in cui il regista gli aveva richiesto di sembrare "un tizio davvero grosso", ma non un bodybuilder.

Poi ho notato che più dimagrivo, meglio mi sentivo. E ho anche notato che più dimagrivo, meglio apparivo davanti alla macchina da presa, meglio apparivo accanto agli altri attori.

Ha poi aggiunto:

Infine, l'attore ha voluto rassicurare i fan:

La gente dice: "Oddio, sei diventato così magro", online ho visto alcune persone preoccupate per la mia salute, ma il punto è che dato che la gente mi ha visto molto più grosso negli anni, adesso pensa che io sia anoressico, ma sono ancora bello grosso visto che sono alto 1 metro e 93 e peso 108 kg. Accanto a un attore normale sembro un gorilla, e la cosa distrae.