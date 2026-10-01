David Fincher saluta Netflix: l'accordo non verrà rinnovato (e si pensa a un ritorno alla sala)

Pubblicazione: 01 ottobre alle 17:16

Un'era si chiude. David Fincher, il visionario dietro capolavori come Se7en, Fight Club e The Social Network, ha deciso di non rinnovare il suo accordo pluriennale con Netflix. La notizia, riportata da Bloomberg, segna la fine di una collaborazione che ha prodotto alcuni dei progetti più ambiziosi della piattaforma streaming, ma solleva anche interrogativi sul futuro del regista e sulla strategia di Netflix nel trattenere i grandi talenti di Hollywood.

Zodiac - Warner Bros Pictures

L'accordo tra Fincher e il colosso dello streaming, chiudendocon Mank, il biopic in bianco e nero dedicato allo sceneggiatore Herman J. Mankiewicz e alla genesi di Quarto potere. Quel filmper entrambe le parti: Netflix puntavaper legittimarsi agli occhi dell'Academy, mentre Fincher trovava la libertà creativa e il budget necessariche difficilmente avrebbe trovato spazio nel circuito tradizionale.

La scommessa, almeno in termini di opere indimenticabili, ha funzionato. Mank ha ottenuto dieci nomination agli Oscar, incluse quelle per miglior film e miglior regia, vincendone due per scenografia e fotografia. Poi la collaborazione è proseguita con The Killer nel 2023, un action thriller con protagonista Michael Fassbender, ottenendo l'85% di gradimento critico e il 90% del pubblico su Rotten Tomatoes. L'ultimo frutto di questa partnership sarà The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, il sequel di C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino con quest'ultimo che firma solamente la sceneggiatura. Un passaggio di testimone tra due maestri contemporanei che promette fuochi d'artificio stilistici. Il film avrà una finestra teatrale di due settimane in IMAX a partire dal 25 novembre, prima di approdare su Netflix il 23 dicembre.

Ma cosa farà Fincher dopo l'addio a Netflix? I progetti sul tavolo esistono, anche se molti sembrano impantanati nello sviluppo da anni, come ad'esempio il remake di Delitto per delitto di Alfred Hitchcock o la serie prequel di Chinatown, il capolavoro noir di Roman Polanski. Sicuramente, la decisione di Fincher di non rinnovare il contratto con Netflix si inserisce in un contesto più ampio di ridefinizione dei rapporti tra i grandi registi e le piattaforme streaming.

Mank - Netflix

Dopo anni in cui Netflixcon contratti milionari e promesse di libertà creativa, alcuni filmmaker stannoLa sala, con la sua ritualità e il suo impatto emotivo collettivo, mantiene un fascino che lo streaming, per quanto comodo e pervasivo, non può replicare. Per questa, perdere Fincher rappresenta più di un semplice cambio di roster. È un segnale che anchealla sperimentazione e al controllo creativo totale possono

Quanto a Fincher, la sua prossima mossa resta avvolta nel mistero. Conoscendo il suo approccio maniacale alla preparazione e la sua capacità di aspettare anni per il progetto giusto, non sarebbe sorprendente vederlo tornare con qualcosa di completamente inaspettato. Che sia un ritorno al thriller psicologico che lo ha reso celebre, un'altra incursione nel biopic, o una scommessa su un genere mai esplorato, una certezza rimane: quando David Fincher gira la macchina da presa, il cinema intero si ferma ad ascoltare.