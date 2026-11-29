David Fincher si ritira? Le Nuove Disavventure di Cliff Booth potrebbe essere il suo ultimo film
David Fincher a 64 anni annuncia il possibile ritiro dopo 44 anni di carriera. Il regista di Seven e Fight Club parla di pazienza, età e futuro del cinema.
David Fincher ha 64 anni e una carriera che ha ridefinito il cinema contemporaneo. Da "Seven" a "Fight Club", da "The Social Network" a "Gone Girl", il regista californiano ha costruito un'eredità fatta di precisione maniacale, visioni disturbanti e una capacità tecnica che ha sempre suscitato ammirazione e timore reverenziale. Eppure, proprio mentre esce nelle sale Le Nuove Disavventure di Cliff Booth, il suo ultimo lavoro, Fincher lascia intendere che potrebbe essere arrivato il momento di appendere il megafono al chiodo.
La matematica è spietata: 44 anni trascorsi dietro la macchina da presa, un'intera vita dedicata all'arte della narrazione visiva. Quando aveva vent'anni, Fincher parlava con autorità ai suoi capi dipartimento, forte di una comprensione tecnologica che definisce lui stesso "freakish", anomala. Era il ragazzo prodigio che sapeva tutto di telecamere, luci, montaggio. Oggi quel ragazzo è diventato un maestro riconosciuto, ma anche un uomo che sente il peso degli anni.
"Non ho più la pazienza che avevo una volta. Non voglio lavorare più di dieci ore al giorno. Su questo film abbiamo fatto giornate da dodici ore, ma sono le otto di sera e io ho bisogno di essere a letto. Dopo cento anni di cinema, ci deve essere una resa dei conti. Il peggior disservizio mai fatto al cinema è stato cercare di industrializzare il processo. La narrazione è una cosa intima". - David Fincher
Le Nuove Disavventure di Cliff Booth rappresenta un esperimento affascinante: un film ambientato nel 1977 che riprende il personaggio dello stuntman Cliff Booth, interpretato ancora una volta da Brad Pitt, già protagonista di "Once Upon a Time in Hollywood" di Quentin Tarantino. La storia segue Cliff nel suo ruolo di fixer per uno studio hollywoodiano, un lavoro che lo trascina in situazioni ben oltre le sue capacità di gestione.
E se davvero questa fosse la sua ultima opera, sarebbe un finale appropriato: un omaggio al cinema classico hollywoodiano, girato con la maestria tecnica che lo contraddistingue, ma anche con quella nuova libertà che viene dall'accettare i propri limiti. Perché anche i maestri del controllo, prima o poi, imparano che lasciar andare può essere la forma più alta di saggezza.