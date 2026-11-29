Pubblicazione: 29 novembre alle 13:15

David Fincher ha 64 anni e una carriera che ha ridefinito il cinema contemporaneo. Da "Seven" a "Fight Club", da "The Social Network" a "Gone Girl", il regista californiano ha costruito un'eredità fatta di precisione maniacale, visioni disturbanti e una capacità tecnica che ha sempre suscitato ammirazione e timore reverenziale. Eppure, proprio mentre esce nelle sale Le Nuove Disavventure di Cliff Booth, il suo ultimo lavoro, Fincher lascia intendere che potrebbe essere arrivato il momento di appendere il megafono al chiodo.





"Non ho più la pazienza che avevo una volta. Non voglio lavorare più di dieci ore al giorno. Su questo film abbiamo fatto giornate da dodici ore, ma sono le otto di sera e io ho bisogno di essere a letto. Dopo cento anni di cinema, ci deve essere una resa dei conti. Il peggior disservizio mai fatto al cinema è stato cercare di industrializzare il processo. La narrazione è una cosa intima". - David Fincher

L'annuncio è arrivato durante una conversazione nel podcast "Big Picture" di The Ringer, dove: "Potrei davvero vedere questo come il mio ultimo film", ha dichiarato,: "Non perché l'ho odiato o perché la gente non l'ha capito, ma ho 64 anni. Dirigo da quando ne avevo 20".La matematica è spietata:. Quando aveva vent'anni, Fincher parlava con autorità ai suoi capi dipartimento, forte di una comprensione tecnologica che definisce lui stesso "freakish", anomala.che sapeva tutto di telecamere, luci, montaggio.

Le Nuove Disavventure di Cliff Booth rappresenta un esperimento affascinante: un film ambientato nel 1977 che riprende il personaggio dello stuntman Cliff Booth, interpretato ancora una volta da Brad Pitt, già protagonista di "Once Upon a Time in Hollywood" di Quentin Tarantino. La storia segue Cliff nel suo ruolo di fixer per uno studio hollywoodiano, un lavoro che lo trascina in situazioni ben oltre le sue capacità di gestione.





: accanto a Pitt troviamo Elizabeth Debicki, Scott Caan, Yahya Abdul-Mateen II, Carla Gugino e Peter Weller. Il film è uscito in esclusiva nelle sale Imax mercoledì scorso e sarà disponibile, seguendo quella strategia ibrida che ormai caratterizza molte produzioni di alto profilo.: un omaggio al cinema classico hollywoodiano, girato con la maestria tecnica che lo contraddistingue, ma anche con quella nuova libertà che viene dall'accettare i propri limiti. Perché anche i maestri del controllo, prima o poi, imparano che lasciar andare può essere la forma più alta di saggezza.