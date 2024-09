David Schwimmer racconta lo struggente addio a Men in Black per dirigere il suo primo film: "Mi avrebbe reso una star del cinema, ma ho seguito il cuore"

David Schwimmer avrebbe potuto essere il protagonista di Men in Black nel 1998, ma ha rifiutato la parte per poter dirigere il suo primo film intitolato Da quando te ne sei andato.

È stata una decisione difficile. Avevo appena finito di girare Tre amici, un matrimonio e un funerale, il mio primo film con Gwyneth Paltrow, e c'erano grandi aspettative che però non si sono realizzate. È stato un flop, ma le aspettative erano alte, e la casa di produzione, che era Miramax, voleva bloccarmi con un contratto per tre film a prezzo fisso. Io dissi che lo avrei fatto solo se avessi avuto la possibilità di dirigere il mio primo film. Dopo mesi di negoziazioni, alla fine dissero che avrei recitato in altri tre film per loro, ma che avrei potuto dirigere l'intera compagnia teatrale nel mio primo film. Tutti attori sconosciuti, ma io avrei fatto scoprire a tutti il talento di questa compagnia straordinaria.

L'attore ha raccontato come sono andate le cose:

Abbiamo trovato questa sceneggiatura incredibile e abbiamo cominciato a svilupparla in pre-produzione. Tutti i miei migliori amici della mia compagnia teatrale hanno lasciato i loro lavori per poter partecipare a questo film durante l'estate, che sarebbe stato un set di sei settimane a Chicago. Eravamo in pre-produzione, abbiamo assunto l'intera troupe, tutto era pronto, ed è allora che mi hanno offerto Men in Black. Era in conflitto diretto con questo mio altro impegno. La mia finestra estiva da Friends era di quattro mesi, perciò avevo una pausa di quattro mesi e Men in Black sarebbe stato girato esattamente nel periodo in cui avrei dovuto dirigere questo film con la mia compagnia. E ovviamente, era un'opportunità straordinaria. [...] Tuttavia, probabilmente il mio rapporto con la compagnia teatrale e con tutte quelle persone sarebbe finito.