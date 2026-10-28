Davide Iacopini ha ripreso conoscenza, il risveglio dopo l'aggressione: come sta l'attore di Maschi Veri

Pubblicazione: 28 ottobre alle 12:17

Davide Iacopini ha ripreso conoscenza. L'attore 42enne, ricoverato da settimane in terapia intensiva all'azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma, è tornato vigile e ha ricominciato a comunicare con i medici e i familiari. Una notizia che arriva come un soffio di sollievo dopo giorni di apprensione collettiva, seguiti all'aggressione brutale subita la sera del 5 ottobre nel quartiere Monteverde. Il miglioramento è arrivato gradualmente, come spesso accade in questi percorsi clinici delicati. I medici hanno guidato il risveglio dell'attore attraverso una progressiva riduzione della sedazione, monitorando costantemente ogni reazione. Iacopini, che nelle scorse settimane era stato sottoposto a due interventi neurochirurgici per trattare la grave frattura cranica riportata nella caduta, ha iniziato a rispondere agli stimoli e a interagire con chi lo circonda. La prognosi resta riservata, ma i sanitari sono cauti nell'ottimismo: il trasferimento dalla terapia intensiva a un altro reparto dello stesso ospedale dovrebbe avvenire a breve.





Ma cosa era successo quella sera di inizio ottobre a Roma? Iacopini si trovava su un monopattino elettrico, uno dei tanti mezzi di mobilità alternativa che popolano le strade della capitale.. Non un movente preciso, non un obiettivo definito: solo una sorta di ronda violenta alla ricerca di chi si muoveva indifeso sulle strade.. Un gesto fulmineo, quasi un gioco secondo quanto avrebbero poi dichiarato agli inquirenti. Ma le conseguenze sono state drammatiche: l'attore è stato sbalzato dal monopattino e nella caduta ha sbattuto violentemente contro un'auto in sosta, riportando traumi gravissimi alla testa.I due giovani si sono dati alla fuga, ma non prima di dover tornare indietro.. Le forze dell'ordine, coordinando il lavoro dei carabinieri e della polizia locale, hanno analizzato le telecamere di sorveglianza della zona e raccolto le testimonianze di altre vittime. Quella stessa notte, infatti, la minicar nera aveva colpito almeno altre tre persone: due donne e un uomo, tutti su bicicletta o monopattino. "Ero in bicicletta e sono stata spinta dal passeggero di una minicar di colore nero, che si è data poi alla fuga",. Un modus operandi ripetuto, quasi seriale. Gli inquirenti hanno parlato di sei aggressioni complessive attribuite ai due ragazzi, tutte concentrate in un raggio di pochi chilometri nel quadrante ovest della capitale.

Quando sono stati fermati, uno dei due minorenni ha confessato con un candore agghiacciante: "Sicuramente abbiamo fatto qualcosa, ma erano scherzi". Ha raccontato di aver urlato contro un ciclista per spaventarlo, di aver aperto lo sportello per controllare se Iacopini fosse caduto, perdendo la scarpa in quel momento. Ha ammesso di aver letto sui giornali il nome della vittima, come se quella persona reale fosse un dettaglio secondario rispetto al loro girovagare notturno. Davide Iacopini è un volto noto della serialità italiana. Ha recitato in produzioni di successo come Suburra e Maschi veri, contribuendo a quel nuovo corso narrativo del nostro cinema e delle nostre piattaforme che ha conquistato pubblico e critica. La notizia dell'aggressione aveva scosso il mondo dello spettacolo e non solo, sollevando interrogativi sulla sicurezza urbana e su quella violenza apparentemente gratuita che sempre più spesso colora le cronache delle nostre città.





. Ma la strada verso una completa guarigione resta lunga e incerta. I medici mantengono la massima riservatezza sulle sue condizioni, consapevoli che i traumi cranici richiedono tempo e che ogni caso ha una sua specificità. L'importante, per ora, è che l'attore sia tornato a comunicare, che i suoi occhi si siano riaperti e che possa riconoscere i volti di chi gli sta accanto. La vicenda solleva domande che vanno oltre il singolo caso.Cosa spinge ragazzi così giovani a quella che gli inquirenti hanno definito una "caccia alle vittime"? E soprattutto, quale vuoto educativo, sociale o affettivo si nasconde dietro quella parola, "scherzi", usata per giustificare azioni che hanno rischiato di costare la vita a un uomo?. Gli amici e i colleghi hanno espresso vicinanza attraverso messaggi discreti, rispettando il momento delicato. Ora che Davide ha ripreso conoscenza, c'è spazio per un cauto ottimismo, temperato dalla consapevolezza che il percorso di recupero richiederà mesi di cure, riabilitazione e sostegno.. Le indagini hanno ricostruito con precisione quella notte di violenza, incrociando testimonianze, filmati e prove materiali come la scarpa lasciata sul posto. Un puzzle investigativo che ha permesso di chiudere rapidamente il cerchio attorno ai responsabili.