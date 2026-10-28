Davide Iacopini ha ripreso conoscenza, il risveglio dopo l'aggressione: come sta l'attore di Maschi Veri
Davide Iacopini ha ripreso conoscenza dopo l'aggressione in minicar del 5 ottobre a Roma. L'attore era in terapia intensiva per grave trauma cranico.
Davide Iacopini ha ripreso conoscenza. L'attore 42enne, ricoverato da settimane in terapia intensiva all'azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma, è tornato vigile e ha ricominciato a comunicare con i medici e i familiari. Una notizia che arriva come un soffio di sollievo dopo giorni di apprensione collettiva, seguiti all'aggressione brutale subita la sera del 5 ottobre nel quartiere Monteverde. Il miglioramento è arrivato gradualmente, come spesso accade in questi percorsi clinici delicati. I medici hanno guidato il risveglio dell'attore attraverso una progressiva riduzione della sedazione, monitorando costantemente ogni reazione. Iacopini, che nelle scorse settimane era stato sottoposto a due interventi neurochirurgici per trattare la grave frattura cranica riportata nella caduta, ha iniziato a rispondere agli stimoli e a interagire con chi lo circonda. La prognosi resta riservata, ma i sanitari sono cauti nell'ottimismo: il trasferimento dalla terapia intensiva a un altro reparto dello stesso ospedale dovrebbe avvenire a breve.
I due giovani si sono dati alla fuga, ma non prima di dover tornare indietro. L'aggressore aveva perso una scarpa nell'azione e i due erano rientrati sul luogo per recuperarla, un dettaglio che avrebbe poi contribuito alle indagini. Le forze dell'ordine, coordinando il lavoro dei carabinieri e della polizia locale, hanno analizzato le telecamere di sorveglianza della zona e raccolto le testimonianze di altre vittime. Quella stessa notte, infatti, la minicar nera aveva colpito almeno altre tre persone: due donne e un uomo, tutti su bicicletta o monopattino. "Ero in bicicletta e sono stata spinta dal passeggero di una minicar di colore nero, che si è data poi alla fuga", aveva raccontato una delle vittime. Un modus operandi ripetuto, quasi seriale. Gli inquirenti hanno parlato di sei aggressioni complessive attribuite ai due ragazzi, tutte concentrate in un raggio di pochi chilometri nel quadrante ovest della capitale.
Quando sono stati fermati, uno dei due minorenni ha confessato con un candore agghiacciante: "Sicuramente abbiamo fatto qualcosa, ma erano scherzi". Ha raccontato di aver urlato contro un ciclista per spaventarlo, di aver aperto lo sportello per controllare se Iacopini fosse caduto, perdendo la scarpa in quel momento. Ha ammesso di aver letto sui giornali il nome della vittima, come se quella persona reale fosse un dettaglio secondario rispetto al loro girovagare notturno. Davide Iacopini è un volto noto della serialità italiana. Ha recitato in produzioni di successo come Suburra e Maschi veri, contribuendo a quel nuovo corso narrativo del nostro cinema e delle nostre piattaforme che ha conquistato pubblico e critica. La notizia dell'aggressione aveva scosso il mondo dello spettacolo e non solo, sollevando interrogativi sulla sicurezza urbana e su quella violenza apparentemente gratuita che sempre più spesso colora le cronache delle nostre città.
La famiglia di Iacopini, in queste settimane, ha mantenuto un comprensibile riserbo, concentrandosi sull'assistenza all'attore e sulla speranza di una ripresa completa. Gli amici e i colleghi hanno espresso vicinanza attraverso messaggi discreti, rispettando il momento delicato. Ora che Davide ha ripreso conoscenza, c'è spazio per un cauto ottimismo, temperato dalla consapevolezza che il percorso di recupero richiederà mesi di cure, riabilitazione e sostegno. Intanto, sul fronte giudiziario, i due minorenni individuati come responsabili dell'aggressione dovranno rispondere delle loro azioni davanti alla giustizia minorile. Le indagini hanno ricostruito con precisione quella notte di violenza, incrociando testimonianze, filmati e prove materiali come la scarpa lasciata sul posto. Un puzzle investigativo che ha permesso di chiudere rapidamente il cerchio attorno ai responsabili.