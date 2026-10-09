Davide Iacopini, l’attore genovese di Maschi veri: carriera, famiglia e il legame con la sua città

Pubblicazione: 09 ottobre alle 12:58

Davide Iacopini è un attore italiano originario di Genova, conosciuto dal pubblico per aver preso parte a film e fiction di successo, tra cui Diaz – Don't Clean Up This Blood, Suburra, Che Dio ci aiuti e Maschi veri. Nato il 9 febbraio 1984, ha 42 anni e nel corso della sua carriera ha costruito un percorso professionale che spazia dal teatro al cinema, fino alle produzioni televisive più popolari.

Il suo nome è tornato al centro dell'attenzione dopo la violenta aggressione subita a Roma nella serata di lunedì 5 ottobre 2026. L'attore, che viaggiava a bordo di un monopattino elettrico nel quartiere Monteverde, è rimasto gravemente ferito ed è stato ricoverato all'ospedale San Camillo. Le indagini sono in corso per ricostruire l'accaduto e individuare i responsabili.

Prima di dedicarsi completamente alla recitazione, Iacopini studiava Scienze Politiche. La passione per il teatro, tuttavia, lo ha portato a cambiare strada e a inseguire un obiettivo professionale diverso, nonostante le incertezze legate a un mestiere tutt'altro che semplice. Tra il 2004 e il 2007 ha frequentato la Scuola del Teatro Stabile di Genova, un'esperienza importante per la sua formazione artistica. Il debutto televisivo è arrivato nel 2007 con Camera Café e Il Capitano, mentre il cinema gli ha offerto una prima occasione significativa nel 2012 con Diaz – Don't Clean Up This Blood, diretto da Daniele Vicari.

Negli anni successivi ha lavorato con registi importanti, partecipando anche a Mia madre di Nanni Moretti e a Suburra di Stefano Sollima. Il suo percorso comprende inoltre numerose produzioni televisive, da Squadra Antimafia a Non uccidere, passando per Leonardo, Studio Battaglia e Petra. In Principe libero, il film dedicato a Fabrizio De André, ha interpretato Mauro De André, fratello del cantautore genovese.

Lontano dal set,, scegliendo di proteggere la propria sfera familiare dall'esposizione mediatica. L'attore è sposato e ha un figlio piccolo. In passato aveva raccontato di avere una relazione con una donna che lavorava dietro le quinte del mondo dello spettacolo.

Tra le caratteristiche con cui ama descriversi c'è quella di essere un "monomaniaco": quando qualcosa cattura il suo interesse, tende a concentrarvisi completamente. Un atteggiamento che, secondo le sue parole, può rivelarsi utile nel lavoro, ma diventare un limite nella vita privata. Un altro legame fondamentale è quello con Genova, la città in cui è nato e alla quale è profondamente affezionato. Le sue strade, i vicoli e gli scorci del capoluogo ligure rappresentano per lui molto più di un semplice luogo d'origine.

La sera del 5 ottobre 2026, mentre percorreva una strada del quartiere Monteverde in monopattino, Iacopini sarebbe stato avvicinato da una minicar con due persone a bordo. Secondo la prima ricostruzione investigativa, uno degli occupanti lo avrebbe colpito con un calcio, facendolo cadere e battere violentemente la testa sull'asfalto. Trasportato d'urgenza al San Camillo, l'attore ha riportato un grave trauma cranico. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio e gli investigatori stanno verificando anche eventuali collegamenti con altri episodi analoghi avvenuti nella zona.

Le notizie diffuse nei giorni successivi hanno riferitoUna vicenda che ha suscitato preoccupazione nel mondo dello spettacolo e tra i fan dell'attore, diventato negli anni un volto familiare del cinema e della fiction italiana