Day Drinker: Johnny Depp e Penélope Cruz di nuovo insieme nell'action thiller diretto da Marc Webb

Pubblicazione: 29 ottobre alle 09:09

THR riporta che Johnny Depp e Penélope Cruz torneranno a recitare insieme in Day Drinker, action thriller che Marc Webb (500 giorni insieme, The Amazing Spider-Man) dirigerà per la Lionsgate.

Per Depp si tratterà dunque del primo progetto hollywoodiano a cui prenderà parte dopo il processo contro Amber Heard. Negli ultimi tempi, lo abbiamo visto nel cast del lungometraggio francese Jeanne du Barry e come regista di Modi, biopic su Amedeo Modigliani finanziato in Europa. Il film segnerà inoltre la sua quarta collaborazione con Cruz, dopo Blow, Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mareAssassinio sull'Orient Express.

Day Drinker racconterà le avventure di barista di una nave da crociera che incontra un misterioso alcolizzato: i due scopriranno di essere legati in un modo inaspettato e si ritroveranno invischiati in un sottobosco criminale. Alla produzione troviamo Basil Iwanyk e Erica Lee della Thunder Road (il franchise di John Wick), Adam Kolbrenner (La guerra di domani) e Zach Dean (Fast X), quest'ultimo anche autore della sceneggiatura.

Modi, nuovo film da regista di Depp, è stato recentemente presentato alla Festa del Cinema di Roma: trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.