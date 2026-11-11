DC Studios, il nuovo capo, Jeremy Latcham, ha una domanda per ogni film: "Lo guarderebbe mia nonna?"

Pubblicazione: 11 novembre alle 09:13

Jeremy Latcham è il nuovo presidente e chief creative officer dei DC Studios. Un nome che ai fan Marvel suonerà più che familiare: è l'uomo che ha contribuito a costruire il Marvel Cinematic Universe mattone dopo mattone, partendo dal primo Iron Man nel 2008. Ora, dopo quattro anni sotto la guida di James Gunn e Peter Safran, la DC cambia leadership e con essa, forse, anche direzione creativa. La notizia ha fatto immediatamente scattare l'interrogativo che ogni appassionato di cinecomic si sta ponendo: cosa significa questo per il futuro dell'universo DC? Superman, Batman, Wonder Woman e l'intero pantheon di eroi e villain prenderanno una strada diversa rispetto a quella tracciata negli ultimi anni? I fan hanno iniziato a scavare nelle interviste passate di Latcham, cercando indizi su quale sarà la sua visione. E quello che hanno trovato suggerisce un approccio molto chiaro: film per tutti, non solo per gli addetti ai lavori.





Durante un'intervista rilasciata la scorsa estate a Christian Broadcasting News,. "Quando stavamo realizzando i primi film Marvel mi chiedevo sempre: 'Non so se a mia nonna piacerebbe questo'. È diventata una luce guida, il parametro per capire se avrebbe funzionato per le persone normali, fuori dalla bolla di Hollywood". Non è un aneddoto buttato lì per caso. In un'altra intervista con GamesRadar, Latcham ha spiegato che. "Stavamo facendo i film per i miei nonni in Oklahoma. Se loro non li avrebbero capiti, non avrebbero funzionato per nessuno".Questa filosofia, apparentemente semplice, racchiude. "Devi essere fedele ai fan, ma alla fine devi farlo per tutti",. È il principio del four-quadrant entertainment,, senza barriere demografiche. Il curriculum di Latcham parla da sé. Entrato in Marvel Studios nel 2004, è cresciuto fino a diventare senior vice president of production and development, lavorando fianco a fianco con Kevin Feige.su pellicole che hanno fatto la storia del cinema contemporaneo: The Avengers, Guardians of the Galaxy, Avengers: Age of Ultron, Spider-Man: Homecoming.

Film che hanno incassato miliardi di dollari e definito lo standard per il genere supereroistico degli ultimi quindici anni. Nel 2017 ha lasciato la casa delle idee per fondare la sua compagnia, Latcham Pictures, producendo progetti come Bad Times at the El Royale di Drew Goddard e Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, quest'ultimo un esempio perfetto della sua capacità di trasformare materiale di nicchia in intrattenimento accessibile e godibile. Ora torna nel mondo dei cinecomic, ma dall'altra parte della barricata. DC e Marvel hanno sempre rappresentato due approcci diversi ai supereroi: il primo più cupo, mitologico, spesso stratificato; il secondo più brillante, ironico, pop. Con Latcham alla guida, la DC potrebbe virare verso un terreno intermedio, mantenendo la profondità dei suoi personaggi iconici ma rendendoli più digeribili per chi non ha letto decenni di albi a fumetti.





Sui social media il dibattito è già acceso.. Altri, stanchi di progetti troppo di nicchia o poco riusciti, vedono in Latchame di un successo commerciale finalmente all'altezza del potenziale di questi personaggi. Quello che è certo è che Jeremy Latcham sa come si costruisce un universo cinematografico di successo. Lo ha fatto una volta, e ora ha l'occasione di farlo di nuovo. Con una domanda in testa, sempre la stessa: