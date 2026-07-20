Deadpool 4: Ryan Reynolds ha confermato l'annuncio? Facciamo chiarezza

Pubblicazione: 20 luglio alle 15:35

Ryan Reynolds ha fatto un annuncio che farà felici milioni di fan in tutto il mondo: un nuovo film di Deadpool è ufficialmente in lavorazione. La conferma è arrivata direttamente dalla voce dell'attore durante il Fanatics Fest, evento che ha riunito appassionati e collezionisti di cultura pop. Ma c'è di più: Reynolds non si è limitato a confermare il progetto, ha anche anticipato quali direzioni potrebbe prendere il prossimo capitolo cinematografico dedicato al mercenario chiacchierone della Marvel.

Deadpool & Wolverine - Disney

Durante l'intervento al Fanatics Fest, Reynolds ha spiegato che esistono ancorache non sono mai state portate sul grande schermo. L'attore canadese ha manifestato l'intenzione di attingere a questi racconti meno conosciuti, quelli che i fan hardcore definirebbero "deep cuts", ovvero riferimenti profondi e di nicchia che solo i veri appassionati conoscono. Ha citato in particolare, sceneggiatore di alcune delle storie più interessanti del personaggio nei fumetti, come

La questione che rimane aperta è quale forma prenderà questo nuovo progetto. A novembre 2024, Reynolds aveva dichiarato pubblicamente di aver bisogno di una pausa dal franchise, spiegando che lavorare a questi film "inghiotte completamente la sua vita". Non si tratta di un addio al personaggio, ma di una ricerca di equilibrio.

Ryan Reynolds announces at Fanatics Fest that there will be another Deadpool film!⚔️

(🎥 hobbynonsense IG) pic.twitter.com/P96bOw6ESK — Kennedy Ryan Reynolds fan❤️ (@ilyryanreynolds) July 19, 2026

L'attore ha suggerito che invece di rendere Deadpool nuovamente protagonista assoluto, il personaggio potrebbeUn'ipotesi che apre scenari interessanti, considerando l'integrazione sempre più profonda del Mercenario Chiacchierone nell'universo cinematografico Marvel.

I rumor che circolano da mesi nell'ambiente hollywoodiano sono molteplici. Diverse fonti hanno riportato che il prossimo film potrebbe includere numerosi personaggi degli X-Men, trasformando il progetto in un'operazione corale piuttosto che in un veicolo solista.

Marvel Studios non ha confermato ufficialmente questi dettagli, ma l'ipotesi prende forza se si considera il successo della dinamica tra Deadpool e Wolverine nell'ultimo film. Inoltre pare che Hugh Jackman, che è tornato nei panni di Logan dopo aver detto addio "momentaneo al personaggio", sia dato per probabile protagonista anche del prossimo progetto.

Deadpool & Wolverine - Disney

La strategia di Reynolds sembra chiara: preservare la freschezza del personaggio evitando la ripetitività. Dopo tre film da protagonista assoluto, di cui l'ultimo ha incassato cifre da capogiro, il rischio di saturazione esiste. Inserire Deadpool in contesti diversi, magari come membro di un ensemble cast o come figura di supporto in storie più ampie, potrebbe essere la mossa giusta per mantenere vivo l'interesse del pubblico senza bruciare il personaggio.

Al momento non esistono date di uscita ufficiali per questo nuovo progetto Deadpool, né Marvel ha confermato quale forma prenderà esattamente. Quel che è certo è che Wade Wilson non ha ancora detto la sua ultima battuta. E conoscendo il personaggio, probabilmente sarà la più sarcastica di tutte.