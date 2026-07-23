Deep Water e il trionfo del disaster movie corale: perché continuiamo ad avere bisogno di affondare insieme

Pubblicazione: 23 luglio alle 18:46

C'è un piacere primordiale, quasi masochistico, nel guardare un gruppo di sconosciuti lottare per sopravvivere mentre tutto intorno a loro affonda, brucia o viene divorato. Non è solo paura: è catarsi collettiva. Il disaster movie corale esiste da decenni proprio per questo motivo, e ogni tanto torna a ricordarci perché non è mai davvero passato di moda.

Il relitto come microcosmo sociale

Con(in uscita nei cinema italiani il 23 luglio con Notorious Pictures), Renny Harlin porta sul grande schermo l'incubo di un volo intercontinentale che si schianta in mezzo all'oceano, tra i rottami di un aereo che affonda e le acque infestate di squali. Un film che sembra fatto apposta per riportare in auge un genere che ha una storia lunga, fatta di ossessioni ricorrenti.

Il disaster movie corale ha sempre avuto un DNA preciso: prendere un gruppo eterogeneo di persone - diverse per età, nazionalità, ceto sociale - e chiuderle dentro uno spazio che sta morendo. L’avventura del Poseidon, negli anni '70, ha codificato questa struttura meglio di chiunque altro: una nave da crociera capovolta diventa un labirinto verticale in cui l'unica via di salvezza è la collaborazione forzata tra sconosciuti. Decenni dopo, Titanic ha portato lo stesso principio su scala epica, trasformando l'affondamento in una metafora di classe prima ancora che in un disastro fisico. In entrambi i casi, il vero terreno di scontro non è l'acqua, ma le barriere umane che i personaggi devono abbattere per salvarsi a vicenda.

Lo squalo come incarnazione del caos

Deep Water - Incubo dagli abissi si inserisce esattamente in questa tradizione: passeggeri di nazionalità ed età diverse, intrappolati tra i rottami di un aereo che affonda lentamente, costretti a superare conflitti personali e culturali pur di restare vivi. È lo stesso meccanismo narrativo che ha reso indimenticabili i grandi disaster movie corali:, costringendo un gruppo di estranei a diventare, nel giro di poche ore, una famiglia improvvisata.

C'è poi un secondo filone, altrettanto radicato nell'immaginario collettivo: quello dello squalo come forza della natura indifferente e inarrestabile. Lo Squalo di Spielberg ha inventato il linguaggio della minaccia invisibile che si muove sotto la superficie, mentre pellicole più recenti come Paradise Beach, 47 Metri e Crawl hanno spinto il concetto verso un formato più intimo e claustrofobico: pochi personaggi, uno spazio ristrettissimo, un predatore che non conosce tregua. Non è un caso che lo stesso Renny Harlin abbia già esplorato questo territorio con Blu Profondo, diventato negli anni un cult del genere squali-thriller proprio per la sua capacità di mescolare azione, claustrofobia e un cast corale che deve fare i conti con un nemico feroce quanto imprevedibile.

In Deep Water - Incubo dagli abissi i due filoni si uniscono: l’aereo che affonda lentamente prende il posto della nave capovolta o della petroliera in fiamme, mentre gli squali affamati sostituiscono il fuoco, l'acqua gelida o qualsiasi altra minaccia ambientale dei classici del genere. Il risultato è una sintesi tra disaster movie corale e survival thriller marino: isolamento totale, tempo che stringe, e un pericolo che nuota, letteralmente, sotto i piedi dei sopravvissuti.

Un genere che non muore mai

Se il survival thriller e il disaster movie continuano a tornare, stagione dopo stagione, un motivo c'è: raccontano nel modo più diretto possibile la nostra paura più antica, quella di essere piccoli e vulnerabili davanti a una natura indifferente. E raccontano, allo stesso tempo, la nostra speranza più ostinata: che di fronte all'estinzione, gli esseri umani possano ancora scegliere di aiutarsi a vicenda invece di lasciarsi divorare dal panico - o dagli squali.

Con Deep Water - Incubo dagli abissi, che troveremo nei cinema a partire dal 23 luglio, Renny Harlin torna a un territorio che conosce bene, portando lo spettatore dentro un incubo fatto di acque infestate, rottami che affondano e una solidarietà che diventa, come sempre in questo genere, l'unica vera arma di sopravvivenza. E lo fa con il puro gusto del divertimento che abbiamo imparato ad amare su delle vecchie VHS e che ancora oggi ci richiama in sala.