Deep Water - Incubo dagli abissi, 3 retroscena sul film di Renny Harlin: dagli squali alle difficili riprese sott'acqua

Pubblicazione: 21 luglio alle 12:13

Quando si pensa a Deep Water - Incubo dagli abissi è facile immaginare subito squali, un aereo precipitato nel mezzo dell'Oceano Pacifico e una lotta disperata per la sopravvivenza, ma dietro il nuovo disaster movie diretto da Renny Harlin c'è una lavorazione più complessa di quanto lasci intuire la premessa.

Renny Harlin: "Gli squali non sono il vero cuore del film"

Deep Water, fonte: Notorious Pictures

Nel corso della promozione che precede l'arrivo nei cinema, ile il produttore Gene Simmons hanno raccontato, dalle sequenze girate in acqua al desiderio di recuperare lo spirito dei grandi disaster movie degli anni Settanta. Dalle loro parole emerge un'idea molto chiara:non vuole essere soltanto un film di squali, ma un racconto di sopravvivenza costruito soprattutto sui personaggi.

Per molti spettatori Deep Water - Incubo dagli abissi rappresenta il ritorno di Renny Harlin al cinema degli squali dopo Blu profondo, ma il regista ha spiegato che ad attirarlo non è stata soltanto la presenza dei predatori marini. A convincerlo è stata soprattutto la struttura da disaster movie classico, con un gruppo di persone molto diverse tra loro costrette ad affrontare una situazione estrema. Harlin ha spiegato di essersi ispirato ai grandi disaster movie degli anni Settanta, citando in particolare L'avventura del Poseidon. In quelle storie, il disastro non era mai soltanto spettacolo, ma diventava il punto di partenza per osservare le reazioni dei personaggi, le loro paure e le scelte compiute sotto pressione.

"La cosa più importante sono la storia e i personaggi. È questo che non cambia mai." - Renny Harling

Aaron Eckhart: "Sully mi ha preparato per Deep Water"

Deep Water, fonte: Notorious Pictures

Per, è questa la filosofia che ha guidato l'intero progetto, visto che, ma la vera tensione nasce dal modo in cui i sopravvissuti reagiscono quando vengono privati di ogni sicurezza e devono decidere se pensare solo a se stessi o collaborare con gli altri. Il regista ha anche sottolineato come. Oggi gli effetti visivi permettono di realizzare quasi tutto, ma, come ha spiegato lo stesso Harlin,nemmeno i migliori effetti speciali possono sostenere davvero un film. Per questo, prima ancora degli attacchi e delle sequenze più spettacolari, ha cercato di costruire un gruppo credibile, capace di reggere emotivamente la storia.

Per Aaron Eckhart, Deep Water - Incubo dagli abissi ha rappresentato anche un curioso ritorno al mondo dell'aviazione, visto che dopo aver interpretato il copilota Jeff Skiles in Sully di Clint Eastwood, l'attore si è ritrovato di nuovo nella cabina di pilotaggio di un aereo destinato a un ammaraggio d'emergenza. Nel film interpreta Ben, il primo ufficiale del volo, chiamato a prendere decisioni cruciali quando la situazione precipita. Eckhart ha spiegato che l'esperienza maturata durante Sully gli è stata particolarmente utile per affrontare questo ruolo, permettendogli di muoversi con maggiore naturalezza nella cabina di comando e di comprendere meglio la pressione psicologica vissuta da un pilota durante un'emergenza.

Però la preparazione tecnica era solo una parte del lavoro, poiché il vero obiettivo era raccontare un uomo costretto a mantenere il sangue freddo mentre tutto intorno scivola nel caos, cercando di guidare gli altri sopravvissuti quando ogni decisione può fare la differenza tra la vita e la morte. L'attore ha parlato anche della difficoltà delle riprese in acqua, rivelando che gran parte della lavorazione si è svolta in enormi vasche, tra sezioni di aereo ricostruite, onde artificiali, scenografie mobili e condizioni fisicamente impegnative.

Harlin ha ricordato che, in alcune sequenze, gli interpreti hanno dovuto lavorare realmente sott'acqua:

"I sub davano agli attori l'ossigeno, poi quando dicevo 'azione' si allontanavano e loro dovevano recitare sott'acqua in condizioni davvero difficili." - Renny Harling

Per Eckhart, proprio quelle giornate hanno contribuito a rafforzare il rapporto tra i membri del cast, visto che lavorare per ore in acqua, in condizioni complicate, ha creato uno spirito di squadra che si riflette anche nelle dinamiche dei personaggi, costretti a collaborare per sopravvivere.

Gene Simmons: "Tutto parte sempre da una buona storia"

A sorprendere è anche il coinvolgimento di Gene Simmons, storico frontman dei KISS, tra i produttori di Deep Water - Incubo dagli abissi attraverso Simmons/Hamilton Productions. Sebbene il suo nome sia legato soprattutto alla musica, Simmons ha investito nel progetto puntando su un film capace di unire intrattenimento, tensione e potenziale commerciale. Durante la promozione, il produttore ha spiegato che ciò che lo ha convinto non sono stati soltanto gli squali o le scene d'azione, ma la solidità della sceneggiatura:

"Puoi avere grandi attori e un grande regista, ma se non hai una buona storia non hai un film. È sempre tutto lì." - Gene Simmons

Inoltre anche la presenza di Harlin è stata decisiva visto che secondo Simmons, il regista è stato il cuore del progetto e ha contribuito ad attirare interpreti come Aaron Eckhart e Ben Kingsley, che nel film interpreta il comandante Rich. La fiducia nel suo modo di gestire azione, tensione e personaggi è riuscita a dare al progetto un'identità ben precisa fin dall'inizio, evitando problemi nel bel mezzo dei lavori. E si tratta di una visione molto vicina a quella espressa dallo stesso Harlin: il pubblico moderno non si accontenta più dello spettacolo fine a se stesso, ma vuole emozionarsi, seguire personaggi riconoscibili e credere alle loro paure anche dentro una situazione estrema.

Un disaster movie che guarda ai classici

Dalle parole di Harlin, Eckhart e Simmons emerge quindi un filo conduttore evidente: Deep Water - Incubo dagli abissi fa leva su squali, un incidente aereo e sequenze di sopravvivenza in mare aperto, ma nasce con l'ambizione di recuperare lo spirito dei grandi disaster movie classici, mettendo al centro le persone e le loro scelte. Ed analizzando il dietro le quinte è possibile ottenere la conferma a questa impostazione. Le riprese in acqua, le sezioni dell'aereo costruite realmente, il lavoro fisico richiesto al cast e l'attenzione agli aspetti più concreti dell'incidente raccontano il tentativo di creare una tensione credibile, senza affidarsi esclusivamente agli effetti digitali.

A guidare il cast di Deep Water - Incubo dagli abissi troviamo Aaron Eckhart nei panni del primo ufficiale Ben e il premio Oscar Ben Kingsley in quelli del comandante Rich. Completano il gruppo di interpreti Angus Sampson, Kelly Gale, Molly Belle Wright, Madeleine West, Rosie Zhao, Ryan Bown e John De Luca, chiamati a dare vita ai passeggeri e ai membri dell'equipaggio coinvolti nella drammatica lotta per la sopravvivenza.

Dietro i predatori marini e il relitto che affonda, Deep Water vuole soprattutto mostrare come persone comuni reagiscono quando il margine d'errore si riduce a zero. Sarà questo equilibrio tra spettacolo e coinvolgimento emotivo a dire se il film riuscirà davvero a riportare sul grande schermo lo spirito dei disaster movie che Harlin ha indicato come la principale fonte d'ispirazione del progetto. Appuntamento fissato per il 23 luglio, al cinema con Notorious Pictures.