Deep Water - Incubo dagli abissi: il disaster movie di Renny Harlin sta per arrivare nei cinema italiani (e attenti agli squali)

Pubblicazione: 20 luglio alle 15:18

Quanto può durare la speranza quando ci si ritrova nel mezzo dell'oceano, circondati dagli squali e senza alcuna possibilità di fuga? È questa la domanda che accompagna lo spettatore per tutta la durata di Deep Water - Incubo dagli abissi, il nuovo survival thriller diretto da Renny Harlin, in arrivo nei cinema italiani dal 23 luglio con la distribuzione di Notorious Pictures. Il film unisce il fascino dei grandi disaster movie classici alla tensione dei moderni thriller di sopravvivenza, trasformando un normale volo di linea in una disperata corsa contro il tempo.

Tra un aereo costretto a, un relitto che sprofonda lentamente nell'oceano e una minaccia sempre più vicina sotto la superficie dell'acqua,punta a costruire un'esperienza ad alta tensione in cui lo spettacolo nasce soprattutto dalle reazioni dei protagonisti. Non è un caso che dietro la macchina da presa ci sia proprio, regista che nel corso della sua carriera ha dimostrato più volte di saper gestire produzioni ricche di adrenalina e grandi scene d'azione.

Il suo nome è legato a film come 58 minuti per morire - Die Harder, Cliffhanger, Spy e soprattutto Blu profondo (Deep Blue Sea), diventato nel tempo uno dei cult assoluti del cinema dedicato agli squali. Ma questa volta Harlin sceglie un approccio diverso e pur tornando in mare aperto, il regista mette da parte l'idea dello shark movie tradizionale per costruire un racconto corale in cui il vero nemico non è soltanto ciò che si nasconde sotto la superficie dell'acqua, ma anche il tempo che passa, il panico e le difficili decisioni che i sopravvissuti sono costretti a prendere.

Al centro della vicenda troviamo un volo partito da Los Angeles e diretto a Shanghai che, a causa di un grave guasto tecnico, è costretto a un drammatico ammaraggio d'emergenza nel mezzo dell'Oceano Pacifico. L'atterraggio sull'acqua riesce miracolosamente a evitare una tragedia immediata, ma la situazione peggiora rapidamente. Il velivolo resta inizialmente a galla, salvo poi iniziare lentamente ad affondare, mentre i superstiti scoprono di trovarsi completamente isolati e circondati da squali.

Senza alcuna possibilità di ricevere soccorsi in tempi brevi,per trovare una via di fuga prima che il relitto venga completamente sommerso. Ogni minuto trascorso aumenta il livello dell'acqua all'interno della fusoliera e riduce le possibilità di sopravvivenza, trasformando il film in. A rendere ancora più difficile la situazione, ma anche il progressivo deterioramento dei rapporti tra persone che fino a poche ore prima erano perfetti sconosciuti. Paure, differenze caratteriali e istinto di sopravvivenza finiscono inevitabilmente per emergere proprio nel momento in cui la collaborazione

È proprio questa attenzione ai personaggi a distinguere Deep Water - Incubo dagli abissi da molte altre produzioni dello stesso genere. Come ha spiegato lo stesso Harlin durante la promozione del film, gli squali rappresentano soltanto uno degli elementi della storia: il vero centro del racconto sono le persone e il modo in cui reagiscono quando ogni scelta può fare la differenza tra la vita e la morte. Ad accompagnare questa corsa contro il tempo troviamo un cast guidato da Aaron Eckhart e dal premio Oscar Ben Kingsley. Eckhart interpreta Ben, il primo ufficiale dell'aereo, chiamato a gestire una delle situazioni più drammatiche della sua carriera, mentre Kingsley dà vita al comandante Rich, chiamato a mantenere il controllo dell'equipaggio e dei passeggeri mentre la situazione precipita.

Deep Water, fonte: Notorious Pictures

Accanto a loro recitano Angus Sampson, Kelly Gale, Molly Belle Wright, Madeleine West, Rosie Zhao, Ryan Bown, John De Luca e numerosi altri interpreti che danno vita a un gruppo eterogeneo di sopravvissuti. Ognuno arriva sull'aereo con la propria storia personale, ma l'incidente cancella rapidamente ogni differenza, costringendo di fatto tutti a collaborare per affrontare una minaccia sempre più grande. Come abbiamo accennato poco sopra, uno degli aspetti più interessanti di Deep Water è il modo in cui rielabora la struttura del disaster movie. L'incidente aereo rappresenta solo l'inizio: dopo l'ammaraggio d'emergenza nel mezzo dell'oceano, il film si trasforma in un thriller di sopravvivenza in cui ogni decisione può fare la differenza tra la vita e la morte.

Gli squali sono una minaccia costante, ma non l'unica. L'acqua invade progressivamente le sezioni del relitto, il tempo scorre inesorabile e ogni tentativo di fuga aumenta i rischi, con Harlin che costruisce in questo modo una tensione che nasce da più elementi contemporaneamente, alternando sequenze spettacolari a momenti più claustrofobici in cui il pericolo sembra arrivare da ogni direzione. Anche dal punto di vista produttivo, Deep Water è stato uno dei progetti più impegnativi del regista. Le riprese si sono svolte tra la Nuova Zelanda e le Isole Canarie, utilizzando enormi vasche d'acqua, scenografie costruite appositamente e complessi sistemi idraulici per ricreare il progressivo affondamento dell'aereo. Molte scene sono state girate con gli attori realmente immersi in acqua, una scelta che ha contribuito a rendere le sequenze più credibili.

Ma dietro l'azione e gli attacchi degli squali, Deep Water - Incubo dagli abissi racconta soprattutto le persone. Il film segue un gruppo di perfetti sconosciuti costretti a mettere da parte paure e diffidenze per collaborare, mostrando come ciascuno reagisca in modo diverso di fronte a una situazione estrema. Secondo Harlin, è proprio questa dimensione umana il vero cuore della storia. Pur senza rinunciare allo spettacolo, Deep Water punta quindi a mantenere alta la tensione attraverso il coinvolgimento emotivo dei protagonisti. Gli squali sono soltanto uno dei tanti ostacoli che i sopravvissuti devono affrontare, mentre il relitto continua ad affondare e il tempo si esaurisce rapidamente.

Deep Water, fonte: Notorious Pictures

Con il suo mix di suspense, claustrofobia e azione, il film parla agli appassionati dei survival thriller e a chi conserva un ottimo ricordo di Blu profondo e dei grandi disaster movie del passato. Tra un relitto che sprofonda nell'oceano e predatori pronti ad approfittare di ogni errore, l'opera punta a raccontare una storia in cui sono soprattutto le persone e le loro scelte a tenere lo spettatore con il fiato sospeso.

L'appuntamento nelle sale italiane è fissato per il 23 luglio, quando il pubblico potrà finalmente scoprire se Deep Water - Incubo dagli abissi riuscirà a mantenere la promessa del suo regista: offrire un disaster movie capace di mettere al centro i personaggi, senza rinunciare alla spettacolarità.