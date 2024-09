Demi Moore aggiorna sulla salute di Bruce Willis: “È stabile, cerco di fare tesoro di ogni momento”

Pubblicazione: 16 settembre alle 11:00

Nell’episodio del Drew Barrymore Show andato in onda questo 13 settembre, Demi Moore, ospite nell’ultima puntata del programma condotto dell’attrice, ha aggiornato sulle condizioni di salute dell’ex marito, Bruce Willis.

A Willis, come sappiamo, é stata diagnosticata da tempo una forma di demenza frontotemporale , molto simile all’Alzheimer, condizione resa nota dopo qualche anno dal suo ritiro dalle scene a causa dell’afasia

La Moore ha dichiarato che la star è in condizioni stabili oramai da tempo, non che questo sia di qualche consolazione vista la diagnosi:

Considerate le circostanze… possiamo dire che almeno è stabile.

Lo dico sempre alle mie figlie, oramai possiamo stare con lui per come é ora. Non possiamo aggrapparci a ciò che era o a ciò che vorremmo che fosse, ma a ciò che lui é in questo momento. E da questo possiamo riuscire a cogliere tanta bellezza, gioia, affetto e dolcezza. Quando mi trovo a Los Angeles, vado a trovarlo ogni settimana e cerco di fare tesoro di ogni momento che condividiamo.

Fonte / Deadline

L’attrice ed ex moglie di Willis - con cui ha avuto tre figlie- ha poi parlato di come cerca di aiutarle a gestire la situazione e il rapporto con il padre, argomento delicato di cui loro stesse hanno già parlato in molte interviste