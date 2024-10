Detective Pikachu: il sequel del film e altri live action Pokémon in sviluppo, cosa si legge nel leak di Game Freak

Pubblicazione: 14 ottobre alle 13:16

La Game Freak è stata vittima di un grosso attacco informato (circa 1 TB di dati stando a quanto dichiarato) e, sebbene non possiamo dare per vere tutte le informazioni trapelate, ci limitiamo a riportare qualche interessante dettaglio su un progetto che sembrava - ed è ancora oggi in fase di stallo - il sequel di Detective Pikachu.

Il primo live action dal mondo dei Pokémon con Ryan Reynolds e Justice Smith, uscito nelle sale nel 2019 e adattamento dell’omonimo videogioco, all'epoca ha riscosso molto successo tra i fan e sembra che, a dispetto delle desolanti aspettative, il progetto per un sequel potrebbe non essere stato del tutto accantonato.

Dai leak trapelati anche grazie all’account Twitter Centro Leaks , pare infatti che l’ipotetico sequel -- fosse in sviluppo già dal 2021, con) alla regia e con una data di uscita inizialmente prevista per il 2024.

Dai leak non è chiaro se il film sia attualmente in produzione - e quindi solo rimandato - o cancellato, anche perché da anni non si hanno notizie ufficiali in merito mentre lo stesso Justice Smith (Tim Goodman) continua a tenere le dita incrociate sperando di venire richiamato al più presto.

Stando ai leak, inoltre, i piani originali per la serie live-action dedicata al mondo dei Pokémon dovevano comprendere anche GAME BOY, un film il cui cuore doveva girare attorno all’importanza dei legami, che siano quelli creati tra umani e Pokemon o tra persone.

Continuiamo a invitarvi a prendere con le pinze le informazioni trapelate e restiamo nell’attesa di un annuncio ufficiale in merito da The Pokemon Company.