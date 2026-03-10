Dexter Resurrection 2: un elemento della serie originale sta per tornare (e i fan ne sono entusiasti)

Pubblicazione: 10 marzo alle 18:56

Il successo straordinario di Dexter: Resurrection ha convinto i vertici della produzione a rinnovare immediatamente lo show per una seconda stagione. E ora, direttamente dal tappeto rosso dei Saturn Awards, arriva una notizia che farà sobbalzare i fan storici della serie: Clyde Phillips, creatore di Resurrection, ha confermato l'intenzione di riportare in scena la sigla originale che ha definito l'identità visiva del franchise.



La title sequence originale di Dexter rappresenta uno dei momenti più iconici della storia della televisione recente. Creata dallo studio Digital Kitchen sotto la direzione creativa di Eric Anderson, con il montaggio curato da Anderson stesso insieme a Josh Bodnar e le musiche composte da Daniel Licht, quella sequenza di apertura ha vinto meritatamente l'Emmy nel 2007 per l'Outstanding Main Title Design.



La routine mattutina di Dexter Morgan trasformando gesti quotidiani in qualcosa di vagamente minaccioso e sanguinolento. Preparare la colazione, passare il filo interdentale, infilarsi una camicia diventavano azioni cariche di tensione, grazie a inquadrature ravvicinate e dettagli che suggerivano violenza. Poi, con un movimento di camera, tutto si rivelava perfettamente innocuo, un normale rituale mattutino di un uomo apparentemente normale.





Quella sigla ha lasciato un'impronta così profonda nella cultura pop che persino I Simpson l'hanno parodiata, mostrando Ned Flanders nella sua routine quotidiana reinterpretata con lo stesso linguaggio visivo ambiguo. Un riconoscimento che testimonia quanto quelle immagini siano entrate nell'immaginario collettivo televisivo.



Phillips ha spiegato a ScreenRant che la produzione sta affrontando vincoli di budget e tempistiche serrate, ma la determinazione è chiara: troveranno il modo di replicare quella sequenza. "Ne stiamo parlando. Non ho ancora discusso con la produzione su questo punto, ma vogliamo replicare la title sequence originale. Dobbiamo capire come farlo, perché i budget sono ristretti e il tempo è limitato. Ma troveremo una soluzione, lo facciamo sempre".



Il prequel Original Sin aveva già omaggiato quella tradizione con una versione riadattata della sigla classica, mentre New Blood aveva optato per un approccio diverso, privilegiando un montaggio rapido piuttosto che la sequenza della routine mattutina. La scelta aveva senso narrativamente, considerando l'ambientazione completamente diversa e il tono più cupo della miniserie, ma molti fan avevano sentito la mancanza di quel rituale di apertura.



Il ritorno della sigla originale per Resurrection stagione 2 rappresenterebbe più di un semplice omaggio nostalgico. In un'epoca in cui lo streaming ha praticamente eliminato le sigle elaborate, invitando costantemente gli spettatori a saltarle con un clic, reintrodurre una title sequence così riconoscibile sarebbe un modo per ripagare i fan per il supporto che stanno dando a questa nuova versione del personaggio.