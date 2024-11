Dexter: Resurrection, Gillian Anderson e Peter Dinklage nella serie?

Pubblicazione: 17 novembre alle 15:40

È Jeff Sneider a offrire un nuovo aggiornamento su Dexter: Resurrection, serie sequel di Dexter e Dexter: New Blood attualmente in via di sviluppo dalla Paramount.

Al momento non sappiamo ancora nulla sul progetto, se non che Michael C. Hall tornerà nei panni del (redivivo?) Dexter Morgan e che le riprese sono previste per gennaio 2025 - l'uscita dovrebbe essere prevista per l'estate.

Con le riprese imminenti, Sneider snocciola qualche anticipazione sul cast: sembra infatti che Peter Dinklage e Gillian Anderson siano in trattative per unirsi alla serie. Non è chiaro quali personaggi potrebbero interpretare, né se si tratti di villain o protagonisti. La serie riprenderà dove New Bood si era interrotta, e cioè con Dexter che sanguinava nei boschi dopo essere stato colpito a bruciapelo (apparentemente a morte). L'ultima sua immagine ce lo mostrava a terra, presumibilmente morto, ai piedi dell'ufficiale Angela Bishop.

Fonte / Jeff Sneider

Dexter è stata una delle serie più popolari della metà degli anni 2000, ricevendo il plauso della critica, numerosi premi durante le prime stagioni e un'ottima accoglienza da parte del pubblico. Dieci anni dopo la conclusione è tornato con un sequel, Dexter: New Blood, miniserie in dieci episodi. A dicembre di quest'anno debutterà un prequel,, su Paramount+.