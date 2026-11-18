Pubblicazione: 18 novembre alle 08:30

Doveva essere un normale confronto politico, ma nel giro di pochi secondi si è trasformato in una scena di violenza che ha lasciato increduli i telespettatori. Due ospiti di un programma televisivo in Armenia sono arrivati a picchiarsi con calci e pugni davanti alle telecamere, costringendo conduttori e personale dello studio a intervenire per separarli. Le immagini dell'accaduto hanno rapidamente fatto il giro dei social, provocando indignazione e sollevando interrogativi anche sulla decisione dell'emittente di mostrare integralmente la rissa. L'episodio è avvenuto durante una puntata di The Great Debate, trasmissione politica dell'emittente pubblica armena 1TV, andata in onda domenica 15 novembre 2026.

Protagonisti dello scontro sono stati il giornalista, invitati a confrontarsi sulla situazione politica del Paese e sulle prospettive dell'opposizione. Inizialmente, la discussione sembrava seguire il normale svolgimento di un dibattito televisivo. I due ospiti esponevano le proprie posizioni, confrontandosi su questioni legate agli schieramenti politici e ai rapporti tra alcuni dei loro rappresentanti. La situazione è precipitata quandoha rivolto al giornalista, facendo riferimento a una presunta relazione personale con l'ex presidente armeno Serzh Sargsyan.

Un'affermazione provocatoria, priva di riscontri presentati durante il confronto, che Murazi ha immediatamente respinto. Il giornalista ha reagito con indignazione, rispondendo a sua volta con espressioni offensive e invitando l'interlocutore a moderare i toni. Da quel momento, il confronto politico si è rapidamente trasformato in uno scambio di accuse personali, accompagnato da insulti sempre più pesanti. La tensione ha raggiunto il culmine quando Murazi si è alzato dalla propria postazione e si è avvicinato a Mkrtchyan, colpendolo con un pugno.

L'analista politico ha reagito e i due hanno cominciato a spingersi, afferrarsi e scambiarsi altri colpi, trasformando lo studio televisivo nello scenario di una vera e propria colluttazione. Le immagini mostrano i due uomini mentre cercano ripetutamente di colpirsi con pugni e calci, nonostante i tentativi di riportare la calma da parte delle persone presenti. I conduttori Tatev Danielyan e Petros Ghazaryan hanno cercato di interrompere immediatamente lo scontro, chiedendo ai protagonisti di fermarsi e ricordando loro che il programma sarebbe stato seguito da migliaia di telespettatori.

ha sottolineato quantonon soltanto nei confronti dell'avversario, ma anche del pubblico. Gli appelli, tuttavia, non sono bastati a fermare la rissa. A quel punto, alcuni membri della produzione e della sicurezza, cercando di impedire che la situazione degenerasse ulteriormente. La, ripresa dalle telecamere presenti nello studio, è stata successivamente, attirando l'attenzione anche della stampa internazionale.

Ma la vicenda presenta un dettaglio ancora più sorprendente. Contrariamente a quanto riportato da alcuni media stranieri, la puntata di The Great Debate non veniva trasmessa in diretta: era stata registrata prima della messa in onda. L'emittente pubblica armena aveva quindi la possibilità di intervenire sul montaggio, eliminando gli insulti e le immagini della colluttazione. La produzione ha però deciso di trasmettere ugualmente il confronto, mostrando al pubblico quanto accaduto. Una scelta che ha immediatamente provocato le critiche della Commissione armena per la televisione e la radio, l'organismo incaricato di vigilare sul rispetto delle norme del settore audiovisivo.

🇦🇲 A political discussion on Armenian television turned into a fight Journalist Boris Muradyan and political scientist Harutyun Mkrtchyan got into a brawl live on Armenia’s state television after exchanging insults. https://t.co/0GoFqrlJHE — Visegrád 24 (@visegrad24) November 16, 2026

L'autorità ha espresso forte preoccupazione per la diffusione di immagini violente e insulti all'interno di una trasmissione del servizio pubblico, contestando soprattutto la decisione di non intervenire durante la fase di montaggio. Secondo la Commissione, la presenza di ospiti particolarmente polemici o il desiderio di mostrare un confronto senza filtri non possono giustificare la diffusione di comportamenti aggressivi. L'organismo ha inoltre ricordato che le emittenti televisive hanno la responsabilità di evitare contenuti che possano contribuire a normalizzare la violenza, sottolineando come il servizio pubblico dovrebbe rappresentare un esempio anche nella gestione delle situazioni più difficili.

La decisione di trasmettere le immagini, tuttavia,, presidente del Consiglio dell'emittente pubblica armena, che ha contestato le critiche rivolte alla produzione., eliminare la rissa dal programma avrebbe significato nascondere ai telespettatori il comportamento reale di. Il presidente ha sostenuto che gli spettatori abbiano il diritto di conoscere anche gli atteggiamenti meno edificanti dei protagonisti della vita politica, senza che la televisione debba necessariamente presentarne un'immagine più rassicurante.

La vicenda ha così alimentato un secondo dibattito, questa volta sulla responsabilità delle emittenti televisive e sui limiti della libertà editoriale. Da una parte chi ritiene necessario evitare la diffusione di scene di violenza, dall'altra chi considera importante documentare integralmente il comportamento dei personaggi pubblici. Nel frattempo, il filmato continua a circolare online, raccogliendo reazioni di sorpresa e indignazione. La colluttazione ha infatti trasformato una discussione dedicata alle prospettive politiche dell'Armenia in un episodio destinato a essere ricordato soprattutto per quanto accaduto nello studio.

Non sono emerse informazioni ufficiali sufficienti per confermare eventuali conseguenze giudiziarie o provvedimenti disciplinari nei confronti dei due protagonisti. Le critiche dell'autorità di regolamentazione si sono invece concentrate sulla decisione dell'emittente di mandare in onda la registrazione senza eliminare le immagini dello scontro. E se la violenza tra i due ospiti ha inevitabilmente attirato l'attenzione, a far discutere è stata soprattutto la scelta di mostrare tutto ai telespettatori, nonostante la possibilità di intervenire prima della trasmissione.