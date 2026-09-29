DiMartedì: la puntata e il ritorno in studio di Alessandro Di Battista dopo il malore

Pubblicazione: 29 settembre alle 09:52

Nuovo imperdibile appuntamento su La7 con DiMartedì, il popolare talk show condotto da Giovanni Floris che ogni settimana porta al centro del dibattito televisivo i grandi temi di attualità, politica, economia e società. La puntata di stasera si preannuncia particolarmente ricca di spunti di confronto, analisi approfondite e scontri dialettici tra gli ospiti in studio, pronti a sviscerare le questioni più calde dell'agenda nazionale e internazionale.

Come di consueto, ampio spazio verrà dedicato alle dinamiche politiche del Paese, al rapporto tra governo e opposizione, alle misure fiscali, alle pensioni e alle tensioni geopolitiche globali, senza dimenticare gli spazi dedicati all'inchiesta, all'economia domestica, come il caro carburanti, e la consueta e imperdibile copertina satirica affidata alla comicità pungente di Luca e Paolo.

Ma il vero e proprio fulcro emotivo e mediatico della serata è rappresentato dal grande ritorno in televisione di Alessandro Di Battista. L'ex esponente politico torna infatti ospite in studio da Giovanni Floris per la prima volta in presenza, dopo il grave malore che lo aveva colpito improvvisamente nei mesi scorsi durante un viaggio a Cuba e la delicata operazione chirurgica subita a L'Avana, seguita da un lungo periodo di convalescenza e dal successivo rientro in Italia.

Dopo i recenti messaggi video mandati ai telespettatori nei giorni scorsi, Di Battista è pronto a riprendere ufficialmente la sua tribuna di dibattito e a raccontare in prima persona questa complessa esperienza personale, oltre a dire la sua sulle principali questioni al centro del dibattito pubblico. Un faccia a faccia molto atteso dal pubblico di La7, che arricchisce una puntata già di per sé cruciale per gli equilibri del talk show.