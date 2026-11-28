Pubblicazione: 28 novembre alle 18:00

Charlie Hunnam ha segnato la televisione contemporanea con la sua interpretazione di Jax Teller in Sons of Anarchy. Per sette stagioni, l'attore britannico ha dato vita a un motociclista tormentato, intrappolato tra il trauma generazionale, relazioni complesse e una lotta di potere che divorava l'anima. Il mondo di Sons of Anarchy si presentava stratificato, con segreti nascosti in ogni garage e in ogni bisaccia da biker. Una serie che ha costruito un seguito di culto in tutto il mondo, Italia compresa.





Ora Hunnam torna sul piccolo schermo con Criminal, serie basata sull'acclamata serie a fumetti di Ed Brubaker e Sean Phillips, in arrivo su Prime Video il 13 gennaio 2027. L'attore interpreta Leo Patterson,entrambi sono nati in un mondo di crimine e pericolo, costretti ad adattarsi per sopravvivere. Ma è qui che finiscono le somiglianze. Criminal rappresenta un'evoluzione narrativa che va ben oltre la formula consolidata di Sons of Anarchy.La differenza più evidente sta nella scala della narrazione. Se Sons of Anarchy si concentrava principalmente su Jax e sul suo capitolo del club motociclistico di Charming, California, Criminal abbraccia una struttura molto più ambiziosa.Patterson è il protagonista dell'arco narrativo intitolato "Coward", ma rappresenta solo un tassello di un mosaico molto più vasto.L'arco "Coward" segue Patterson e il suo migliore amico Ricky Lawless attraverso una rapina finita male e le conseguenze di un omicidio commesso durante l'infanzia. Quattro episodi dedicati a questa storia, che rappresenta solo l'inizio. Il secondo blocco di episodi, intitolato "Lawless", sposta completamente il focus su Tracy Lawless, interpretato da Luke Evans, fratello maggiore di Ricky.ritrovandosi faccia a faccia con l'eredità familiare che aveva cercato di fuggire e con le conseguenze delle scelte sbagliate del fratello minore.Questa struttura antologica rappresenta un approccio radicalmente diverso rispetto a Sons of Anarchy. La serie di FX utilizzava flashback e il diario del padre di Jax come collegamento con il passato, raccontato principalmente attraverso i ricordi di Clay Morrow, il patrigno del protagonista. Ma lo spettatore non veniva mai trasportato direttamente in quegli eventi., mostrandoci un personaggio negli anni Settanta per poi saltare trent'anni avanti con un'altra storia.





L'universo di Sons of Anarchy si è espanso con lo spin-off Mayans MC, che però si concentrava principalmente su un nuovo gruppo di personaggi. I fumetti di Criminal, invece, saltano continuamente tra generazioni, con gli stessi personaggi che appaiono in momenti diversi della loro vita. Patterson e Ricky Lawless rappresentano la seconda generazione al centro della narrazione, ma vedremo anche i loro genitori, incluso Teeg Lawless, famigerato fuorilegge, nel corso della serie.





Sappiamo che un omicidio tormenta Patterson e Ricky nell'arco "Coward", il che significa che assisteremo probabilmente in prima persona agli eventi della loro infanzia. Questa tecnica narrativa crea una densità temporale che Sons of Anarchy non ha mai tentato di raggiungere. Mentre la serie sui motociclisti, l'attenzione rimaneva sempre ancorata a Charming. Criminal ci porterà invece dentro diverse organizzazioni criminali attraverso decenni di storia.Patterson pianifica una rapina mentre Tracy Lawless torna con sete di vendetta. Teeg Lawless ha commesso innumerevoli crimini nei fumetti, e diversi diI primi due archi narrativi rappresentano solo la punta dell'iceberg. Esistono altri nove romanzi grafici nella serie Criminal, con diversi personaggi che potrebbero non apparire nei primi episodi. Il materiale originale continua a espandersi, con l'ultimo volume pubblicato nel maggio 2026, dimostrando che la fonte non mostra segni di rallentamento.Hunnam apparirà probabilmente durante tutta la serie,. Leo Patterson è un giocatore in una partita molto più grande. Non il fulcro attorno al quale tutto ruota, ma una tessera essenziale di un puzzle criminale che si estende attraverso decenni, famiglie e generazioni., con Ed Brubaker stesso coinvolto come showrunner insieme a Jordan Harper. Brubaker, creatore dei fumetti originali, garantisce fedeltà alla visione originale mentre adatta il materiale per il formato televisivo. Il cast include anche Adria Arjona nel ruolo di Greta, aggiungendo un altro livello di complessità a una narrazione già ricca di sfaccettature.