Dimentica Sons of Anarchy: Charlie Hunnam torna con la nuova serie noir che cambia le regole del gioco
Charlie Hunnam torna in TV con Criminal su Prime Video. Scopri perché la nuova serie antologica sarà completamente diversa da Sons of Anarchy.
Charlie Hunnam ha segnato la televisione contemporanea con la sua interpretazione di Jax Teller in Sons of Anarchy. Per sette stagioni, l'attore britannico ha dato vita a un motociclista tormentato, intrappolato tra il trauma generazionale, relazioni complesse e una lotta di potere che divorava l'anima. Il mondo di Sons of Anarchy si presentava stratificato, con segreti nascosti in ogni garage e in ogni bisaccia da biker. Una serie che ha costruito un seguito di culto in tutto il mondo, Italia compresa.
La differenza più evidente sta nella scala della narrazione. Se Sons of Anarchy si concentrava principalmente su Jax e sul suo capitolo del club motociclistico di Charming, California, Criminal abbraccia una struttura molto più ambiziosa. La serie racconta due generazioni di criminali, le loro relazioni, i loro inevitabili destini. Patterson è il protagonista dell'arco narrativo intitolato "Coward", ma rappresenta solo un tassello di un mosaico molto più vasto.
L'arco "Coward" segue Patterson e il suo migliore amico Ricky Lawless attraverso una rapina finita male e le conseguenze di un omicidio commesso durante l'infanzia. Quattro episodi dedicati a questa storia, che rappresenta solo l'inizio. Il secondo blocco di episodi, intitolato "Lawless", sposta completamente il focus su Tracy Lawless, interpretato da Luke Evans, fratello maggiore di Ricky. Tracy torna a casa dopo vent'anni trascorsi nell'esercito, ritrovandosi faccia a faccia con l'eredità familiare che aveva cercato di fuggire e con le conseguenze delle scelte sbagliate del fratello minore.
L'universo di Sons of Anarchy si è espanso con lo spin-off Mayans MC, che però si concentrava principalmente su un nuovo gruppo di personaggi. I fumetti di Criminal, invece, saltano continuamente tra generazioni, con gli stessi personaggi che appaiono in momenti diversi della loro vita. Patterson e Ricky Lawless rappresentano la seconda generazione al centro della narrazione, ma vedremo anche i loro genitori, incluso Teeg Lawless, famigerato fuorilegge, nel corso della serie.
Patterson pianifica una rapina mentre Tracy Lawless torna con sete di vendetta. Teeg Lawless ha commesso innumerevoli crimini nei fumetti, e diversi di questi verranno probabilmente mostrati in flashback. I primi due archi narrativi rappresentano solo la punta dell'iceberg. Esistono altri nove romanzi grafici nella serie Criminal, con diversi personaggi che potrebbero non apparire nei primi episodi. Il materiale originale continua a espandersi, con l'ultimo volume pubblicato nel maggio 2026, dimostrando che la fonte non mostra segni di rallentamento.
Hunnam apparirà probabilmente durante tutta la serie, ma è improbabile che rappresenti il Jax Teller di questo universo. Leo Patterson è un giocatore in una partita molto più grande. Non il fulcro attorno al quale tutto ruota, ma una tessera essenziale di un puzzle criminale che si estende attraverso decenni, famiglie e generazioni. La regia è affidata a nomi di peso, con Ed Brubaker stesso coinvolto come showrunner insieme a Jordan Harper. Brubaker, creatore dei fumetti originali, garantisce fedeltà alla visione originale mentre adatta il materiale per il formato televisivo. Il cast include anche Adria Arjona nel ruolo di Greta, aggiungendo un altro livello di complessità a una narrazione già ricca di sfaccettature.